به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های لیگ برتر بسکتبال باشگاه های کشور که به خاطر حضور تیم ملی در رقابت های غرب آسیا و بعد از آن دیدارهای تدارکاتی با ژاپن، متوقف شده بود از فردا پنجشبنه با برگزاری دیدارهای هفته هجدهم پیگیری خواهد شد. این آخرین هفته از نیم فصل دوم این رقابت ها است که در تهران و سایر شهرستان ها برگزار می شود. البته این نیم فصل پنج دیدار معوقه دارد که مربوط به هفته سیزدهم می شود و قرار است دوشنبه آینده برگزار شود اما در هر صورت فردا دیدارهای آخرین هفته مرحله گروهی (رفت و برگشت) لیگ بسکتبال برگزار می شود که نتایج آن تا حد زیادی در موقعیت تیم ها تاثیرگذار خواهد بود.

در این هفته از رقابت ها پتروشیمی که به خاطر باخت کمتر و امتیاز بیشتر نسبت به رقیبانش، هفته هاست صدر جدول رده بندی را در اختیار دارد به مصاف تیمی می رود که از همان ابتدای فصل در قعر جدول بود و به خاطر نداشتن هیچ بردی همچنان در این جایگاه به سر می برد. این دیدار در بندرامام برگزار می شود و همین مسئله آسانی کار شاگردان مهران شاهین طبع را بیشتر هم خواهد کرد.

همچنین تهران میزبان دو دیدار است که یکی در تالار آزادی و میان دو تیم نیروی زمینی و شهرداری اراک برگزار می شود و دیگری در سالن اختصاصی دانشگاه آزاد و میان این تیم با شهرداری گرگان؛ علاوه بر این دو دیدار هم در کاشان و تبریز برگزار می شود. در چارچوب این رقابت ها شهرداری کاشان میزبان شیمیدر خواهد بود و تیم دوم جدول رده بندی یعنی نفت هم در تبریز به میدان می رود.

برنامه دیدارهای هفته هجدهم رقابت های لیگ برتر باشگاه های کشور و جدول رده بندی تیم پیش از برگزاری این دیدارها به شرح زیر است:

* شهرداری کاشان - شیمیدر تهران

* پتروشیمی بندر امام - لوله AS شیراز

* نیروی زمینی - شهرداری اراک

* شهرداری تبریز - نفت آبادان

* دانشگاه آزاد - شهرداری گرگان

جدول رده‌بندی:

۱ـ پتروشیمی بندر امام (۱۶ بازی، ۱۴ برد، ۲ باخت و ۳۰ امتیاز)

۲ـ نفت آبادان (۱۶ بازی، ۱۳ برد، ۳ باخت و ۲۹ امتیاز)

۳ـ دانشگاه آزاد (۱۶ بازی، ۱۰ برد، ۶ باخت و ۲۶ امتیاز)

۴ـ شیمیدر تهران (۱۶ بازی، ۹ برد، ۷ باخت و ۲۵ امتیاز)

۵ـ شهرداری اراک (۱۶ بازی، ۹ برد، ۷ باخت و ۲۵ امتیاز)

۶ـ شهرداری تبریز (۱۶ بازی، ۹ برد، ۷ باخت و ۲۵ امتیاز)

۷ـ شهرداری کاشان (۱۶ بازی، ۷ برد، ۹ باخت و ۲۳ امتیاز)

۸ـ نیروی زمینی (۱۶ بازی، ۵ برد، ۱۱ باخت و ۲۱ امتیاز)

۹ـ شهرداری گرگان (۱۶ بازی، ۱۴ برد، ۱۲ باخت و ۲۰ امتیاز)

۱۰ـ لوله A.S شیراز (۱۶ بازی، بدون برد، ۱۶ باخت و ۱۶ امتیاز)

به گزارش خبرنگار مهر، بعد از برگزاری دیدارهای معوقه هفته سیزدهم و نهایی شدن جایگاه تیم ها در جدول رده بندی، مسابقات بسکتبال لیگ برتر باشگاه های کشور با برگزاری دیدارهای مرحله دوم پیگیری خواهد شد. در این مرحله تیم هایی صاحب رده بندی زوج و فرد شده اند در دو گروه A و B قرار گرفته و به صورت دوره ای دیدارهای شان را دنبال خواهند کرد. در پایان این مرحله تیم های پنجم هر گروه حذف شده و تیم های اول تا چهارم در قالب مرحله پلی آف، دیدارهای شان را پیگیری خواهند کرد.