گردشگری زمینه توسعه پایدار گلستان را فراهم می کند

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح چهارشنبه در همایش توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام اظهار کرد: برگزاری همایش بین المللی گردشگری بر پایه اقوام از مصوبات جلسه بین المللی کردن جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان بود.

وی افزود: ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و ۲۰۰ مورد از آن ها پذیرفته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: ۲۲ مقاله ارسال شده به همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار به زبان انگلیسی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: در این همایش دو روزه ۴۰ مقاله در قالب پوستر و ۱۲ مقاله در قالب سخنرانی ارائه می شود.

کریمی با یادآوری اینکه دو مقاله این همایش به زبان انگلیسی ارائه می شود، تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن آداب و رسوم ایران با کشورهای آسیای میانه، بیشتر مقاله های بین المللی ارائه شده از این کشورهاست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری سال ۲۰۱۷ به نام «گردشگری برای همه» تلاش داریم از گردشگری برای توسعه پایدار گلستان استفاده کنیم و ارزش و پایداری ملاک اصلی در مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی ها باشد.

اقتصاد مقاومتی و مدیریت گردشگری محور اصلی همایش

کریمی به محورهای اصلی این همایش هم اشاره و بیان کرد: اقتصاد مقاومتی و مدیریت گردشگری از محورهای اصلی این همایش دو روزه است.

به گفته وی برنامه ریزی و سیاست گذاری گردشگری پایدار، ظرفیت فرهنگی اقوام، مدیریت شهری در توسعه پایدار، اشتغال، کارآفرینی و توسعه پایدار و آموزش و ترویج فرهنگ از دیگر محورهای این همایش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان یادآور شد: گردشگری فرهنگی، هنر و صنایع دستی، شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات، بوم گردی و حفاظت محیط زیست، جوامع محلی و گردشگری روستایی و عشایری، گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت و پزشکی و نقش گردشگری در آسیب های اجتماعی از دیگر محورهای این همایش است.