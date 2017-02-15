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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۰:۰۱

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان:

گردشگری زمینه توسعه پایدار گلستان را فراهم می کند

گردشگری زمینه توسعه پایدار گلستان را فراهم می کند

گرگان- مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان گفت: تلاش داریم از گردشگری برای توسعه پایدار گلستان استفاده کنیم.

به گزارش خبرنگار مهر، ابراهیم کریمی صبح چهارشنبه در همایش توسعه گردشگری پایدار مبتنی بر ظرفیت های فرهنگی اقوام اظهار کرد: برگزاری همایش بین المللی گردشگری بر پایه اقوام از مصوبات جلسه بین المللی کردن جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان بود.

وی افزود: ۳۰۰ مقاله به دبیرخانه این همایش ارسال و ۲۰۰ مورد از آن ها پذیرفته شد.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان ادامه داد: ۲۲ مقاله ارسال شده به همایش بین المللی توسعه گردشگری پایدار به زبان انگلیسی ارائه شده است.

وی اضافه کرد: در این همایش دو روزه ۴۰ مقاله در قالب پوستر و ۱۲ مقاله در قالب سخنرانی ارائه می شود.

کریمی با یادآوری اینکه دو مقاله این همایش به زبان انگلیسی ارائه می شود، تصریح کرد: با توجه به نزدیک بودن آداب و رسوم ایران با کشورهای آسیای میانه، بیشتر مقاله های بین المللی ارائه شده از این کشورهاست.

وی خاطرنشان کرد: با توجه به نامگذاری سال ۲۰۱۷ به نام «گردشگری برای همه» تلاش داریم از گردشگری برای توسعه پایدار گلستان استفاده کنیم و ارزش و پایداری ملاک اصلی در مدیریت، برنامه ریزی و فرهنگ سازی ها باشد.

اقتصاد مقاومتی و مدیریت گردشگری محور اصلی همایش

کریمی به محورهای اصلی این همایش هم اشاره و بیان کرد: اقتصاد مقاومتی و مدیریت گردشگری از محورهای اصلی این همایش دو روزه است.

به گفته وی برنامه ریزی و سیاست گذاری گردشگری پایدار، ظرفیت فرهنگی اقوام، مدیریت شهری در توسعه پایدار، اشتغال، کارآفرینی و توسعه پایدار و آموزش و ترویج فرهنگ از دیگر محورهای این همایش است.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری گلستان یادآور شد: گردشگری فرهنگی، هنر و صنایع دستی، شبکه های اجتماعی و فناوری اطلاعات، بوم گردی و حفاظت محیط زیست، جوامع محلی و گردشگری روستایی و عشایری، گردشگری مذهبی، گردشگری سلامت و پزشکی و نقش گردشگری در آسیب های اجتماعی از دیگر محورهای این همایش است.

کد مطلب 3907793

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