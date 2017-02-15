شهباززاده رسما به نفت تهران پیوست/ سجاد شاگرد دایی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سجاد شهباززاده قراردادش را به صورت رسمی با باشگاه نفت تهران ثبت کرد.

شهباززاده که در ابتدای فصل به آلانیا اسپور ترکیه پیوسته بود، با جدایی از این تیم در نیم‌فصل با باشگاه تراکتورسازی توافق کرده بود بعد از مشکلات به وجود آمده برای این تیم، با نفت تهران وارد مذاکره شد.

مذاکرات نفت با شهباززاده هفته گذشته آغاز شد و پس از توافق مقدماتی مقرر شد وی پس از کسب اجازه از مدیران و مربیان تراکتورسازی با نفت وارد مذاکره نهایی شود.

شهباززاده دوشنبه شب در جلسه با حسین شهریاری که در محل باشگاه برگزار شد به توافق نهایی رسید. این مهاجم که طی این مدت صحبت‌هایی با علی دایی و محسن خلیلی انجام داده بود، دیروز هم قبل از شروع تمرین نفت در ورزشگاه ساصد نوبنیاد گفت‌وگو کرده و پس از هماهنگی با مدیریت باشگاه امروز به باشگاه آمد و در جلسه نهایی با شهریاری قرارداد خود را امضا کرد تا چهارمین خرید نفت تهران در نیم‌فصل پس از آاندرانیک تیموریان، شهاب عادلی وحید نجفی باشد.