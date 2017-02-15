بازدید رؤسای حوزه هنری از پشت صحنه «سرو زیر آب»

به گزارش خبرگزاری مهر، محسن مومنی شریف رییس حوزه هنری به اتفاق محمد حمزه زاده رییس سازمان سینمایی حوزه هنری و علی قربانی معاون اجرایی عصر روز گذشته ۲۶ بهمن ماه از پشت صحنه فیلم سینمایی«سرو زیر آب» به کارگردانی محمدعلی باشه آهنگر بازدید کردند.

در جریان این بازدید که با همراهی سیدحامد حسینی تهیه کننده و تعدادی از عوامل اصلی فیلم صورت گرفت از بخش‌ها و دکور و لوکیشن های مختلف این پروژه سینمایی دیدن کردند.

فیلم سینمایی«سرو زیر آب» در مورد شهدای گمنام و اتفاقاتی است که در معراج شهدا و نبرد لوله اهواز افتاده است.

در این فیلم رضا بهبودی، بابک حمیدیان، حسین باشه آهنگر، مسعود رایگان، هومن برق نورد، همایون ارشادی، مهتاب نصیرپور، فرخ نعمتی، مینا ساداتی، هادی قمیشی، شهرام حقیقت دوست، دنیا مدنی، مالک سراج، مجتبی پیرزاده، حسین فلاح، غلامحسین لطفی، حسن نجاریان، نادیا پروانی، الناز شاهوردی به ایفای نقش می پردازند. مدیر فیلمبرداری این فیلم علیرضا زرین‌دست است.