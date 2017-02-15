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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۱:۱۳

نمایش گزیده فیلم های کوتاه «کن» در جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای

نمایش گزیده فیلم های کوتاه «کن» در جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای

برای نخستین بار در جشنواره‌های ایران، نمایش گزیده‌ای از بخش ویژه فیلم‌های کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۶ با عنوان short film corner پیش‌بینی شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، گزیده‌ای از فیلم‌های کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۶ در یازدهمین جشنواره فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای که طی روزهای چهارم تا ششم اسفند سال جاری در تهران و در پردیس سینمایی آزادی برگزار می‌شود، به نمایش در می‌آیند.

پیش‌بینی می شود این بخش قطعا می‌تواند برای علاقمندان سینما به ویژه، فیلمسازان و فعالان سینمایی حوزه فیلم‌های کوتاه و مستند و دانشجویان و هنرجویان سینمایی موثر و مفید باشد.

در این دوره جشنواره، علاوه بر گزیده فیلم‌های کوتاه جشنواره کن ۲۰۱۶، آثاری از جشنواره‌های جهان از جمله جشنواره فیلم‌های ۶۰ ثانیه دانمارک، جشنواره ۶۰ ثانیه‌ای پاکستان، جشنواره ۶۰ ثانیه‌ای هند، جشنواره ۱۰۰ ثانیه‌ای بوستون و ویدیو میکر ایتالیا نمایش داده می‌شوند.

یازدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم‌های ۱۰۰ ثانیه‌ای از ۴ تا ۶ اسفندماه سال جاری به دبیری علی قربانی در تهران برگزار می‌شود.

کد مطلب 3907883

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