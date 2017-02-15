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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۰۰

پنجشنبه؛

سعید جلیلی در شهرستان قدس سخنرانی می کند

سعید جلیلی در شهرستان قدس سخنرانی می کند

نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی پنجشنبه در جمع مردم شهرستان قدس سخنرانی می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید جلیلی نماینده مقام معظم رهبری در شورای عالی امنیت ملی پنجشنبه ۲۸ بهمن با حضور در شهرستان قدس در جمع مردم این شهرستان سخنرانی می کند.

این سخنرانی در یادواره شهدای مدافع حرم از ساعت ۱۹ در مسجد جامع شهرقدس انجام خواهد شد.

کد مطلب 3907977

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