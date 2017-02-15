یه گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی خانه کتاب، در هشتمین برنامه از سلسله برنامه‌های «عصرکتاب» از خدمات اسمعیل دمیرچی، نویسنده و پیشکسوت عرصه صنعت چاپ و نشر، در آستانه هشتاد سالگی او تقدیر می‌شود.

اسمعیل دمیرچی در سال ۱۳۱۲ در تهران زاده شد. وی از سال ۱۳۳۱ به کار در چاپخانه‌های مختلف، از جمله چاپخانه‌های علمی، تابان، بانک ملی و روزنامة اطلاعات پرداخت. در کنار فعالیت در عرصه چاپ، آموزش و مشاوره در کارگاه‌های چاپ در سطح ایران را راه اندازی و تاسیس کرد. کتاب"آشنایی با صنعت چاپ" تالیف اسمعیل دمیرچی، در بیست و یکمین دوره کتاب سال جمهوری اسلامی ایران برگزیده شد.

برنامه عصر کتاب ویژه گرامیداشت اسمعیل دمیرچی ساعت ۱۵ در سرای کتاب موسسه خانه کتاب به نشانی خیابان انقلاب، بین خیابان فلسطین جنوبی و خیابان برادران مظفر جنوبی، شماره ۱۰۸۰، خانه کتاب، طبقه منفی ۲ برگزار خواهد شد.