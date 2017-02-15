به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست دورهمی کتابدارانه روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند با حضور انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اساتید، دانشجویان، کتابداران و سایر علاقه‌مندان در کتابخانه فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

اولین رویداد کتابدارانه روز ۱۷ آذرماه در باغ هنر (خانه شعر)، دومین رویداد در ١٤ دی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و سومین نشست از این جلسات، روز دوشنبه ۱۸ بهمن امسال در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

رویداد کتابدارانه، یک دورهمی دوستانه، عمومی، بدون موضوع از پیش تعیین شده، بدون دستور جلسه و بدون سخنران است و هدف از برگزاری ماهانه آن، دور هم گردآوردن کتابداران، آرشیویست‌ها، موزه داران، دوستداران کتاب و علم اطلاعات است؛ برای دیدار با یکدیگر، گپ و گفت های دوستانه، طرح نظرها و دیدگاه ها و یادگیری رو در رو.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه، برای حضور در رویداد کتابدارانه، کافی است دوستدار کتاب، دانش و اطلاعات باشند.

این برنامه روز سه شنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای پاسداران، ضلع جنوب غربی پارک نیاوران برگزار می شود.