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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۴:۲۵

چهارمین نشست دورهمی کتابدارانه برگزار می‌شود

چهارمین نشست دورهمی کتابدارانه برگزار می‌شود

چهارمین نشست دورهمی کتابدارانه روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند در فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، چهارمین نشست دورهمی کتابدارانه روز سه‌شنبه ۱۰ اسفند با حضور انجمن کتابداری و اطلاع‌رسانی ایران و اساتید، دانشجویان، کتابداران و سایر علاقه‌مندان در کتابخانه فرهنگسرای نیاوران برگزار می‌شود.

اولین رویداد کتابدارانه روز ۱۷ آذرماه در باغ هنر (خانه شعر)، دومین رویداد در ١٤ دی در کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد و سومین نشست از این جلسات، روز دوشنبه ۱۸ بهمن امسال در کتابخانه و موزه ملی ملک برگزار شد.

رویداد کتابدارانه، یک دورهمی دوستانه، عمومی، بدون موضوع از پیش تعیین شده، بدون دستور جلسه و بدون سخنران است و هدف از برگزاری ماهانه آن، دور هم گردآوردن کتابداران، آرشیویست‌ها، موزه داران، دوستداران کتاب و علم اطلاعات است؛ برای دیدار با یکدیگر، گپ و گفت های دوستانه، طرح نظرها و دیدگاه ها و یادگیری رو در رو.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه، برای حضور در رویداد کتابدارانه، کافی است دوستدار کتاب، دانش و اطلاعات باشند.

این برنامه روز سه شنبه ۱۰ اسفند از ساعت ۱۶:۳۰ در فرهنگسرای نیاوران واقع در انتهای پاسداران، ضلع جنوب غربی پارک نیاوران برگزار می شود.

کد مطلب 3908108

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