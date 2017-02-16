به گزارش خبرنگار مهر، هفته بیست و دوم لیگ برتر با انجام چهار بازی در مشهد، تهران، آبادان و تبریزی پیگیری می شود که در حساس ترین آن تراکتورسازی در مشهد با سیاه جامگان دیدار می‌کند.

* سیاه جامگان - تراکتورسازی؛ تیم های دوم از بالا و پایین جدول

جایگاه دو تیم در جدول رده بندی درست قرینه هم است. تراکتورسازی از بالا در رده دوم جدول قرار دارد و سیاه جامگان از پایین. همین به خوبی نشان می دهد که انگیزه های دو تیم ازا ین بازی چقدر با هم تفاوت دارد.

تراکتورسازی که از پیروزی پر گل هفته گذشته خودش مقابل ذوب آهن یک جور شارژ شد و از شکست تیم صدرنشین پرسپولیس مقابل استقلال یک جور انگیزه گرفت، حالا با انگیزه های مضاعفی در مشهد به دنبال امتیازات کامل بازی است.

قلعه نویی که بعد از شوک وارد شده به این تیم در محرومیت از نقل و انتقالات و از دست دادن چند بازیکن تاثیر گذارش بار دیگر توانست تیمش را جمع و جور کرده و به کورس قهرمانی بازگرداند، بهترین فرصت را در مشهد دارد تا با پیروزی در این بازی شانس خود را در بالای جدول به شدت افزایش دهد. این در حالیست که خداداد عزیزی هم برای فرار از قعر جدول نیاز به امتیازات خانگی این بازی دارد.

* سایپا - صبا؛ فعلا باد صبا به پرچم صبا می وزد

تیم صبا در نیم فصل دوم شرایط کاملا متفاوتی گرفته است. این تیم دو بازی اخیرش را با پیروزی پشت سر گذاشت و از انتهای جدول جدا شد. صبا روزبه چشمی را هم به جمع نفراتش اضافه کرد تا بر قدرت خط میانی این تیم هم افزوده شود. حالا انگیزه های صبا آنقدر زیاد هست که حتی در بازی خارج از خانه برابر سایپا هم برای خود شانس پیروزی در نظر بگیرد.

سایپایی ها هم بعد از چند هفته خوب نتیجه گرفتن بازی قبلی خود را به تیم گسترش واگذار کردند. این تیم تقریبا به منطقه امن جدول رسیده و همین موضوع می تواند برای این تیم در بازی این هفته خطرناک باشد.

* صنعت نفت آبادان - پدیده؛ فرار از خطر سقوط

پدیده خراسان آنقدر به سقوط آزاد در جدول ادامه داد تا حالا خود را در معرض خطر ببیند. گو اینکه این تیم در جدول همسایه میزبان این هفته اش است، اما از نظر امتیازی از حریف کمتر است. پدیده اخیرا یکسری حاشیه هایی را هم پشت سر گذاشته است و مسئولین این باشگاه در صدد هستند تا تیم شان از خطر قرار گرفتن در معرض سقوط نجات دهند. آبادانی ها هم هنوز آنطور که باید و شاید با سرمربی جدید شان توفیقی کسب نکرده اند.

* ماشین سازی - نفت تهران؛ ماشین با روحیه ای بهتر

ماشین سازان تبریز هرچه عقده داشتند هفته گذشته در اصفهان و بر سر سپاهان خالی کردند تا حالا با یک روحیه ای مضاعف از بازی خانگی شان طلب همه امتیازات را بکنند. به خصوص که تیم مقابل نیز هفته هاست از شرایط خوب فاصله گرفته و راحت تر از نیم فصل او به حریفانش امتیاز می دهد.

ماشین سازی آنقدر امتیاز از دست داده که حتی اگر این هفته دومین پیروزی متوالی اش را هم بدست آورد، باز هم از انتهای جدول کنده نمی شود. اما بهرحال بارقه های امید در این تیم زنده می‌شود. شواهد نشان می دهد که نفت در تبریز کار ساده ای در پیش نخواهد داشت.

برنامه بازی های هفته بیست و دوم به شرح زیر است:

جمعه ۲۹ بهمن ۱۳۹۵

* سایپا تهران- صبای قم - ساعت ۱۶ - ورزشگاه پاس قوامین

داوران:محمدرضا فغانی - آرمان اسعدی - ایوب غلامزاده - سیدمهدی مرجان زاده - ناظر:اسماعیل صفیری



* سیاه جامگان مشهد - تراکتورسازی تبریز - ساعت ۱۴:۳۰ ورزشگاه ثامن مشهد

داوران:اشکان خورشیدی - علیرضا ایلدروم - علی اکبر عظیم پور - رضا عادل - ناظر:ابوطالب طاهریان



* صنعت نفت آبادان- پدیده خراسان - ساعت ۱۶ - ورزشگاه تختی آبادان

داوران:سیدمهدی سیدعلی – حسن یوسفی – جلیل شعرانی – علیرضا حیدرپناه - ناظر:مسعود مرادی



* ماشین سازی تبریز - نفت تهران - ساعت ۱۶:۳۰ - ورزشگاه یادگار امام تبریز

داوران:حمید حاج ملک – محمدرضا منصوری – مرتضی کاظمیان – سعاد وفاپیشه - ناظر: فریدون اصفهانیان.