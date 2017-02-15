سقوط مرگبار یک جوان از کوه «گرمه» در ملایر

به گزارش خبرگزاری مهر، وحید جوادی اظهارداشت: ساعت ۷ و ۴۴ دقیقه ۲۴ بهمن‌ماه طی تماس تلفنی با مأموران آتش‌نشانی یک مورد پرتاب از کوه گزارش شد که بلافاصله نیروها به محل اعزام شدند

وی افزود: پس از حضور در محل و با تلاش مأموران آتش‌نشانی جسد جوانی ۲۷ ساله داخل شیار بالای منبع آب واقع در کوه گرمه ملایر کشف و خارج شد.

جوادی با بیان اینکه به علت ارتفاع بالای شیار که حدود ۲۰۰ متر بود، این فرد در دَم جان باخته بود، گفت: پزشکی قانونی و قاضی کشیک دادگستری نیز در محل حاضر شدند و علت مرگ پرتاب از کوه به داخل شیار اعلام شد.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی ملایر با اشاره به اینکه بنابر اعلام نظر کارشناس پزشکی قانونی، این جوان روز ۲۳ بهمن‌ماه فوت کرده است، گفت: جسد در روز ۲۴ بهمن‌ماه توسط مردم مشاهده و حادثه به ما گزارش شد اما هنوز هویت متوفی مشخص نشده است.