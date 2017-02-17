تدوین دستورالعمل مدیریت سبز دانشگاه شریف/ شرایط جدید ساخت و ساز

عبدالرسول پرهیزگار شریف در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: شورای راهبری مدیریت سبز این دانشگاه با هدف توسعه پایدار و تشکیل کمیته های تخصصی تشکیل شده است.

وی افزود: قرار است ذیل این شورا کمیته های تخصصی کاهش آلودگی محیط زیست و کاهش مصرف انرژی تشکیل شود تا در این زمینه در دانشگاه برنامه ریزی صورت گیرد.

دبیر شورای راهبری مدیریت سبز دانشگاه شریف خاطرنشان کرد: برنامه داریم تمامی ساخت و سازها و نگهداری ساختمان های این دانشگاه با رویکرد توسعه پایدار انجام شود.

پرهیزگار شریف اضافه کرد: در ساخت و سازهای دانشگاه موضوعات مانند استفاده از انرژی های تجدید پذیر، صرفه جویی در مصرف انرژی، استفاده مجدد پساب ها و کاهش گازهای گلخانه ای مورد توجه قرار می گیرد.