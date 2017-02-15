علل شروع نشدن عملیات بازپس گیری غرب موصل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از النهرین، معن السعدی از فرماندهان عراقی اعلام کرد: شرایط جوی شروع عملیات آزاد سازی غرب موصل را به تعویق انداخته است.

وی افزود: نیروهای مبارزه با تروریسم در ساحل چپ مستقر هستند تا اوضاع جوی مساعد شود و عملیات در ساحل راست را آغاز کنند.

السعدی تاکید کرد: عملیات نظامی متوالی به مدت حداقل یک هفته باید انجام شود تا نیروهای عراقی بتوانند دستاوردهای نظامی مشابه آنچه در شرق موصل رخ داد را به دست آورند.

این فرمانده عراقی بیان کرد: قرار بود که عملیات آزاد سازی شرق موصل در شنبه گذشته شروع شود اما بدی آب و هوا مانع از شروع آن شد. نیروهای عراقی آمادگی کامل برای شروع عملیات در هر ساعتی دارند.

شایان ذکر است که نیروهای عراقی اخیرا شرق موصل را از لوث داعش آزاد کرده اند اما تکفیری ها هر از گاهی حملات خمپاره ای و موشکی به شرق موصل انجام می دهند و نیروهای عراقی در شرق موصل بازمانده های داعش را بازداشت می کنند.