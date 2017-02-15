قیروکارزین رکورددار بیشترین بارش در فارس

به گزارش خبرنگار مهر، با وجود بارش های مناسب دو روز اخیر در شهرستان های فارس اما از صبح امروز تا کنون از دت بارش ها کاهش یافته است.

بر اساس گزارش هواشناسی، بیشترین بارش ها در مدت ۴۸ ساعت اخیر مربوط به شهرستان های قیروکارزین با ۱۹۸.۲ میلی متر، جهرم با ۱۷۳.۲ میلی متر، فسا با ۱۴۵.۳ میلی متر و فیروزآباد با ۱۴۴.۷ میلی متربوده است.

بارندگی در سایر شهرستان ها نیز تا ساعت ۱۲ و ۳۰ دقیقه امروز به قرار زیر است:

آباده ۶.۲، سپیدان ۷۹، ارسنجان ۴۶.۸، استهبان ۱۱۰.۶، اقلید ۴۸.۲، بوانات ۲۵.۲، تخت جمشید ۴۴.۵، خنج ۱۲۷.۲، داراب ۱۵۰.۱، زرین دشت ۱۲۰.۶، سروستان ۶۴.۶، شیراز ۵۱.۶، صفاشهر ۳۵.۲، فراشبند ۶۴.۵، کازرون ۸۰، لار ۹۶، لامرد ۱۱۵.۹، ممسنی ۵۷.۲ و نی ریز ۸۹.۸ میلی متر بوده است.

میانگین بارنگی استان فارس در سال زراعی جاری تاکنون برابر با ۱۶۲.۷ میلی متر و در مقایسه با مدت مشابه سال زراهی گذشته ۱۹۰.۹ میلی متر است.

مجموع بارش های ۴۸ ساعت گذشته در استان ۹۲.۵ میلی متر و در سال زراعی جاری به ۱۹۰.۹ میلی متر رسیده است.

میانگین بلندمدت بارندگی نسبت به میانگین بارندگی سال زراعی گذشته ۱۸۶.۴ میلی متر بوده و درصد تغییرات بارندگی نسبت به میانگین بارش های سال زراعی گذشته ۱۵ درصد کاهش داشته است.

همچنین درصد تغییرات بارندگی نسبت به میانگین بلند مدت در استان فارس نیز ۱۳ درصد کاهش داشته است.