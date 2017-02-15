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۲۷ بهمن ۱۳۹۵، ۱۷:۲۱

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زاهدان خبر داد:

بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شد

بیش از ۴۰۰ هکتار از اراضی ملی در سیستان و بلوچستان رفع تصرف شد

زاهدان - رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زاهدان گفت: ۴۲۰ هکتار از اراضی جنوب و ۱۵ هکتار از اراضی شمال استان سیستان و بلوچستان از ابتدای سال تاکنون رفع تصرف شده است.

به گزارش خبرنگارمهر، محمد علی حمیدیان بعد از ظهر امروز در نشست خبری با اصحاب رسانه که در مجتمع قضایی نوری صفا زاهدان برگزار شد، اظهار داشت: خوشبختانه به دنبال اقدامات انجام شده در حوزه پیشگیری از وقوع جرم  شاهد کاهش جرایم در سطح استان هستیم.

وی افزود: سیستان و بلوچستان از میان ۳۱استان کشور از حیث سرقت رتبه ۱۹، توهین رتبه ۳۱، ضرب و جرح عمدی رتبه ۳۱ و غیر عمد رتبه ۱۳ را دارد و به عبارتی آخرین استان   کشور است که حکایت از روند مطلوب پیشگیری از جرایم و میزان سلامت جامعه دارد.

وی خاطرنشان کرد: ایجاد یگان حفاظت از منابع طبیعی و اراضی ملی در سال جاری یکی از اقدامات موثر در جهت پیشگیری از تصرفات غیر قانونی در استان سیستان و بلوچستان بوده است.

وی گفت: در همین راستا از ابتدای سال تاکنون ۴۲۰ هکتار از اراضی جنوب و ۱۵هکتار نیز از اراضی شمال استان رفع تصرف شده است.

رئیس‌کل دادگاه‌های عمومی و انقلاب زاهدان با اشاره به صدور حکم برای پرونده کانون ازدواج آسان ادامه داد: حکم پرونده کانون ازدواج آسان صادر شده و بعد از امضاء دادنامه، در روزهای آینده نتیجه نهایی به اطلاع عموم مردم می رسد.

وی با اشاره به اینکه در این پرونده ۸ میلیارد تومان کلاهبرداری شده است، افزود: این پرونده ۵ متهم دارد که از این تعداد دو متهم اصلا شاکی ندارند اما یک متهم ۷۲۷ شاکی، فرد دیگر ۴۳۹ شاکی و یک نفر هم ۴ شاکی دارد که در مجموع ۵ میلیارد تومان از این بدهی ها از طریق دادسرای عمومی و انقلاب زاهدان و خانواده های متهمین پرداخت شده است.

وی گفت: همچنین از ۳ میلیارد تومان بدهی باقیمانده ۳۵۰ میلیون تومان آن از محل اموال توقیفی متهمان به ترتیب اولویت بعد از امضاء دادنامه پرداخت می شود و مابقی بدهی را باید خود متهمان پرداخت کنند.

کد مطلب 3908386

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