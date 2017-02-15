«ناسا» و «اِف بی آی» نباید در سیاستهای اتخاذی ما دخالت کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، «دونالد ترامپ» رئیس جمهور آمریکا در پیامی توئیتری به موضوع نشت اطلاعات به رسانه ها واکنش نشان داد.

وی در توئیت خود در این باره نوشت: اطلاعات توسط نهادهای اطلاعاتی (ناسا و اِف بی آی) به صورت غیرقانونی به «نیویورک تایمز» و «واشنگتن پُست» مغبون داده می شوند؛ این موضوع دقیقاً درباره روسیه نیز مصداق دارد.

رئیس جمهور آمریکا در ادامه این پیام آورده است: ناسا و اِف بی آی نباید در سیاست های اتخاذی ما دخالت کنند. این مسأله به موضوع بسیار جدی برای ایالات متحده آمریکا مبدل شده است.

ترامپ در پیام دیگری در این رابطه افزود: رسوائی بزرگ در این کشور این است که اطلاعات طبقه بندی شده توسط نهادهای اطلاعاتی ما به آسانی ارائه می گردند. این کار بر خلاف اصول و موازین آمریکا است.