جلسه پشت درهای بسته ترامپ با مقامات اطلاعاتی آمریکا

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیاالیوم، دونالد ترامپ نامزد جمهوریخواه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا نشستی با مقامات اطلاعاتی این کشور برای آگاهی و بررسی از میزان تهدیدات امنیتی برگزار کرد. این پس از انتقادهای ترامپ از عملکرد دستگاه اطلاعاتی آمریکا صورت می گیرد.

این نشست پشت درهای بسته، در مقر دفتر تحقیقات فدرال در نیویورک به مدت دو ساعت برگزار شد و جیمز کلاپر رئیس آژانس اطلاعات ملی آمریکا و کریس کریستی فرماندار ایالت نیوجرسی و ژنرال بازنشسته مایکل فلین حضور داشتند.

ترامپ پس از این جلسه از هر گونه اظهار نظر درباره محتوای جلسه خودداری کرد.

ترامپ در ۱۷ آگوست گفته بود که اعتمادی به اطلاعات ندارد زیرا این دستگاه تصمیمات فاحشی اتخاذ کرده است. وی به جنگ عراق در سال ۲۰۰۳ و تصمیمات اتخاذ شده در این زمینه که به گسترش تروریسم منجر شد، اشاره کرده بود.

این در حالی است که برخی نظرسنجی های جدید از آمریکایی ها حاکی از پیشی گرفتن هیلاری کلینتون نامزد دموکرات انتخابات ریاست جمهوری از دونالد ترامپ رقیب جمهوریخواه وی حکایت دارد.