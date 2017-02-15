به گزارش خبرنگار مهر، عبدالمهدی بخشنده شامگاه چهارشنبه در نشست ستاد بحران خوزستان با حضور وزیر جهاد کشاورزی اظهار کرد: عزم و اراده ملی در مسئولان کشوری ایجاد شده و رئیس جمهور برای حل مشکلات خوزستان دستور ویژه داده است.

وی افزود: کاری بزرگ، علمی، فنی و البته جهادی باید در عرصه ۷۰۰ تا ۸۰۰ هزار هکتار از اراضی خوزستان انجام شود. نباید بخش کوچکی از کار که انجام و به تبع برخی از مشکلات حل شد بی خیال ادامه کار شویم بلکه تا آخرین هکتار باید به نحو احسن و مستمر به اجرای کار بپردازیم.

بخشنده بیان کرد: برای ایجاد پوشش گیاهی مناسب نیاز به انجام کار مداوم طی ۴ تا ۵ سال داریم و البته این کارها در عین حال منابع مالی خودش را هم می طلبد. وزیر جهاد کشاورزی به عنوان نماینده ویژه رئیس جمهور برای انجام این امور تعیین شده و خوشبختانه طی سال های اخیر پروژه های بزرگی را در سطح ملی انجام داده است.

وی عنوان کرد: در وزارت جهاد کشاورزی از دو یا سه روز قبل عملا کارها رو شروع کرده ایم ولی از سایر دستگاه های اجرایی و وزارتخانه ها نیز تقاضا داریم که همه پای کار بیایند چون حق مردم خوزستان است و اگر بگوییم یک میلیارد دلار هزینه دارد واقعا عدد بزرگی نیست.

معاون برنامه ریزی وزارت جهاد کشاورزی گفت: دولت در طرح ۵۵۰ هزار هکتاری کشاورزی خوزستان، یک و نیم میلیارد اعتبار گذاشته و برای اجرایی شدن آن سالانه بالای یک هزار میلیارد تومان در خوزستان کار می کنیم. در این طرح هر هکتار بین ۱۰ تا ۲۰ میلیون تومان بروی کشاورزان بلاعوض کار می شود. فاز اول طرح رو به اتمام است و تاکنون بالغ بر ۲۵۰ هزار هکتار از اراضی زیر کشت رفته است. باقی مانده طرح منتظر و معطل آبرسانی بود که سند تامین آب مورد نساز در فاط دوم روز گذشته در سازمان برنامه ریزی کشور به امضا رسید.

بخشنده تصریح کرد: امیدوارم منابع مالی اجرای فاز دوم نیز در اسرع وقت تامین شود و کل ۵۵۰ هزار هکتاری که قول رئیس جمهور بوده برای استان خوزستان محقق شود. قطعا منابع مالی تامین می شود منتها باید طرح و برنامه داشته باشیم و در عمل نشان دهیم که چه می کنیم و این کشور پول لازم و مورد نیاز را خودش می آورد.

وی با ابراز امیدواری از کمک همه دستگاه ها گفت: وزارت جهاد کشاورزی همه تلاش و همت خود را به کار می گیرد تا این رنج و مصیبتی که لایق مردم خوزستان نیست را از بین ببرد. حق طبیعی مردم خوزستان است که در رنج و مرارت نباشند و اگر اعتراضی دارند باید به صورت منطقی آن را انجام دهند چون هیچ اشکالی ندارد.