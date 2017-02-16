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۲۸ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۵۳

با حضور ۳۵۰ تولیدکننده داخلی کلید خورد؛

آغاز نمایشگاه بهاره از امروز در مصلی/تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی محصولات

آغاز نمایشگاه بهاره از امروز در مصلی/تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی محصولات

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا از امروز پنجشنبه در مصلی تهران آغاز شد و تا ۷ اسفندماه ادامه دارد.

 به گزارش خبرگزاری مهر، نمایشگاه عرضه مستقیم کالا ویژه بهار با حضور تولید کنندگان مختلف پوشاک مردانه، زنانه، بچگانه، کیف و کفش، آجیل و خشکبار، فرش، لوازم آشپزخانه، لوازم منزل، چراغ های تزئینی و شیرینی و شکلات برگزار خواهد شد.

در این نمایشگاه که در مجموعه چهلسرای ضلع جنوبی مصلی امام خمینی(ره) برپا خواهد شد، بیش از ۳۵۰ تولید کننده داخلی اجناس و تولیدات خود را عرضه می کنند.

همه کالاها و اجناس نمایشگاه عرضه مستقیم کالا (فروش بهاره) که با هدف حمایت از تولید داخلی و تامین نیاز عمومی شهروندان در ایام پایان سال برگزار می شود، با تخفیف ۱۰ تا ۳۰ درصدی به فروش می رسد.

در این نمایشگاه همچنین مواد پروتیینی، گوشت مرغ، گوشت قرمز و ماهی، مواد غذایی، مواد شوینده و دیگر ملزومات مرتبط به آغاز سال نو عرضه خواهد شد.

تلاش های بسیاری صورت گرفته تا این نمایشگاه تفاوتهایی محتوایی و کیفی هم از نظر تنوع و تخفیف اجناس و طراحی غرفه های برای اولین بار در نمایشگاههای عرضه مستقیم کالا نسبت به دوره های قبل داشته باشد.

نمایشگاه عرضه مستقیم کالا فروش بهاره از ساعت ۱۰ صبح تا ۲۱ و جمعه ها از ساعت ۱۳ تا ۲۱ پذیرای شهروندان است.

کد مطلب 3909094

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