صخره دفاعی استقلال شکل گرفته است

به گزارش خبرنگار مهر، این روزها هر تیمی که بخواهد به استقلال از روی هوا گل بزند و با ارسال از جناحین به گل برسد کار سختی دارد. حضور پادوانی و رابسون جانواریو و حتی مجید حسینی موجب شده که آسمان هجده قدم استقلال امن تر از قبل باشد.

نکته جالب توجه این است که حضور نورافکن و امید ابراهیمی درست جلوی مدافعان وسط هم منجر به این نکته شده که استقلال از راه زمین هم موقعیت گل کمی به حریفان خود بدهد.

در واقع سیستم دفاعی استقلال بهتر از هر روز دیگری این روزها کار می کند و با حسینی و رحمتی کمترین گل های خورده را به نمایش می گذارد. استقلال در ۶ دیدار اخیر خود در لیگ برتر و پلی آف آسیا تنها چهار گل خورده که با نگاهی به حریفان این تیم متوجه می شویم کار بزرگی توسط این تیم انجام شده است.

السد قطر، پرسپولیس و ذوب آهن سه حریف اخیر این تیم بودند که جزو تیم هایی با خط حمله های بسیار قوی محسوب می شوند با این حال صخره دفاع استقلال در حال شکل گیری است و به نظر می رسد خیلی سخت باز می شود.

با این دفاع در صورت تداوم بازی های خوب استقلال می توان حتی به لیگ قهرمانان آسیا هم امیدوار بود.