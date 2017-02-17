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۲۹ بهمن ۱۳۹۵، ۱۶:۱۶

مهر خبر می دهد؛

صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته شد

صادرات برق ایران به عراق از سرگرفته شد

پس از توقفی بیش از یک‌ماهه، صادرات برق به عراق با پرداخت ۳۵۰ میلیون دلار از مجموع ۱.۳میلیارد دلار بدهی این کشور به صنعت برق ایران، از سر گرفته شد.

به گزارش خبرنگار مهر، هفته جاری با سفر هیات عراقی به تهران، در نهایت توافق بر سر از سرگیری صادرات برق به این کشور همسایه حاصل شد و صادرات برق ایران به این کشور همسایه از سر گرفته شده است.

تا پیش از توافق برقی هفته ای که گذشت، کل بدهی برقی عراق به ایران حدود یک میلیارد و ۲۰۰ میلیون دلار بوده که از این میزان، عراق حدود ۳۵۰ میلیون دلار از بدهی‌های معوق خود را هفته جاری به ایران پرداخت کرده است.

با توافق دو کشور، قرارداد فروش برق به عراق تا پایان سال ۲۰۱۷ میلادی تمدید شد و با توافق انجام شده، وزارت نیروی عراق باید برای استمرار واردات برق از ایران، پول برق را در قالب گشایش ارزش پرداخت کند.

به گزارش مهر، حجم صادرات برق ایران به عراق در طول سال ۲۰۱۶ میلادی، به طور متوسط بین ۸۰۰ تا ۱۰۰۰ مگاوات بوده که به دلیل عدم پرداخت بدهی‌ها، صادرات برق ایران به این کشور همسایه در روزهای پایانی سال ۲۰۱۶ میلادی متوقف شد.

کد مطلب 3909337

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