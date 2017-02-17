توافق ایران با شرکت رولزرویس برای خرید ۱۰۰ موتور هواپیما

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت راه و شهرسازی، با توجه به اقدام عمل مشترک (برجام)؛ وزارت راه و شهرسازی علاوه بر لیزینگ خرید ۷۷ فروند هواپیمای نو، برای تأمین مالی خرید ۱۷ فروند توسط ایرباس، ۶ فروند بوئینگ توسط شرکت بوئینگ و هشت فروند ATR توسط شرکت سازنده این هواپیما وارد مذاکره شد و این مذاکرات ادامه دارد.

همچنین مذاکره با شرکت MTU آلمان در زمینه تعمیرات موتور و قطعات هواپیماها ادامه یافته و موتورهای هواپیما توسط این شرکت و دیگر شرکت‌ها، تعمیر و به کشور بازگردانده شده است.

بنا بر این گزارش، پیش از این انعقاد قرارداد خرید ۸۰ فروند هواپیمای مسافربری با بوئینگ به ارزش دفتری ۱۶.۶ میلیارد دلار؛ انعقاد قرارداد خرید ۱۰۰ فروند هواپیمای مسافربری با ایرباس به ارزش دفتری ۱۷ میلیارد دلار و انعقاد قرارداد خرید ۲۰ فروند هواپیمای مسافربری متوسط مقیاس از ATR به ارزش دفتری۴۰۰ میلیون دلار، از دیگر نتایج عملکردها و نتایج پسابرجامی وزارت راه وشهرسازی بوده است.

*خرید ۳ دستگاه رادار از فرانسه برای شرکت فرودگاه‌ها

همچنین در این راستا، خرید ۳ دستگاه رادار بین شرکت فرودگاه‌های کشور و شرکت تالس فرانسه منعقد و تجهزات وارد کشور شد.

انعقاد قرارداد خرید ۳ دستگاه رادار با شرکت تالس فرانسه به ارزش تقریبی ۱۱ میلیون دلار و عقد نهایی قرارداد با شرکت Vinci فرانسه برای توسعه فرودگاه‌های مشهد و اصفهان، سرمایه‌گذاری، ساخت و تجهیز ترمینال جدید فرودگاه تبریز و عقد قرارداد مشاوره با شرکت ناکو هلند برای اجرای پروژه شهر فرودگاهی امام خمینی(ره) از دیگر اقدامات صورت گرفته است.

*توافق آسمان با شرکت رولزرویس برای خرید ۱۰۰ موتور هواپیما

همچنین شرکت هوایی آسمان با شرکت رولزرویس در زمینه خرید ۱۰۰ دستگاه موتور Tay-۶۵۰ و تسهیل در تأمین قطعات یدکی برای تعمیر موتور در ایران، توافق کردند که اجرایی‌شدن مراحل تکمیلی انجام این توافقات، منوط به حل مشکل نقل و انتقالات مالی است.

به دلیل کم بودن سهم آمریکا در ساخت موتورهای هواپیمای فوکر، نیازی به مجوز اوفک نیست و تاکنون شرکت هوایی آسمان، یک دستگاه موتور فوکر ۱۰۰ از شرکت رولزرویس انگلیس خریداری کرده و به منظور عقد قرارداد برای خرید موتورهای بیشتر از این شرکت، مذاکرات در حال انجام است.

بنا بر این گزارش، عقد قرارداد شرکت هواپیمایی آسمان با شرکت لوفت هانزا تکنیک و ارسال موتور ایرباس ۳۴۰ برای تعمیرات اساسی به آلمان و اعلام آمادگی آلمان برای فروش هواپیما به شرکت آسمان از دیگر اقدامات پسابرجامی در حوزه حمل ونقل هوایی بوده است.

همچنین مذاکره با شرکت آلمانی TUIبرای اجاره سه فروند هواپیمای بوئینگ ۷۳۸ به مدت سه سال در حال انجام است.