خرید از بوئینگ با اوراق صکوک، منابع خارجی و صندوق توسعه ملی

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر فخریه کاشان در نشست خبری نخستین نمایشگاه بین المللی راه سازی، راهداری و صنایع وابسته افزود: ۱۵ فروند از ۸۰ فروند هواپیمای ثبت شده در قرارداد بوئینگ با کمک ۳۳۰ میلیون دلاری صندوق توسعه ملی و انتشار ۱۲۰ میلیون دلار اوراق صکوک ایران ایر و همچنین ۵۰۰ میلیون دلار منابع خارجی به اتکای شرکت هواپیمایی ایران ایر تامین هزینه می شوند.

فخریه کاشان ادامه داد: پیش پرداخت ۱۵ فروند هواپیمای خریداری شده در چهار قسط پرداخت می شود که قسط اول آن حدود ۲۲۷ میلیون دلار است.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: اگرچه در متن قرارداد به خرید ۸۰ فروند هواپیما اشاره شده است اما در حال حاضر تنها ۱۵ فروند از این هواپیماها مشمول مجوز صادر شده از سوی اوفک هستند.

وی افزود: قرارداد ایران ایر با بوئینگ بر اساس زمان بندی اوفک به دو بخش تقسیم می شود که خرید ۱۵ فروند در زمان بندی اوفک قرار می گیرد اما ۶۵ فروند مابقی باید دوباره مجوز اوفک را دریافت کنند.

فخریه کاشان تصریح کرد: مبلغی که به صورت پیش پرداخت در اختیار بوئینگ قرار می گیرد مربوط به ۱۵ فروند است که تامین مالی ۶ فروند آن به عهده خود بوئینگ است و بقیه به صورت فاینانس تامین مالی می شود.

این مقام مسئول ادامه داد: در حال حاضر فضای کشور به گونه ای است که ریسک های بسیاری برای معامله برای ایران وجود دارد و هزینه های استقراض برای ایران بسیار گران است که با بهبود شرایط پیش بینی می شود حجم این ریسک ها کاهش یابد.

وی به تامین مالی ۳۹ فروند هواپیما در آینده اشاره کرد و گفت: در صورتی که طی سه، چهار سال آینده شرایط دیپلماسی و اقتصادی کشور بهبود یابد و بتوانیم پول ارزان تری را فراهم کنیم پول دریافت شده از طریق منابع خارجی را بازپرداخت کرده و منابع ارزان تری را دریافت می کنیم.

فخریه کاشان به یکی از نگرانی های مربوط به خرید هواپیمای بوئینگ اشاره کرد و گفت: در صورتی که تحریم های گذشته دوباره اجرایی شود یا اگر تحریم های جدیدی به لیست تحریم های قبلی اضافه شود یا قرارداد به دلایل دیگری غیرقانونی شود ایران می تواند پیش پرداخت های خود را با بهره از بوئینگ دریافت کند.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: وزارت خزانه داری آمریکا راهنمای جدیدی را منتشر کرده است که بر اساس آن اگر قراردادی امضا شود، قبل از اینکه تحریم جدیدی افزوده شود قرارداد معتبر بوده اما اگر تحریم جدیدی به لیست تحریم ها اضافه شود، طرفین شش ماه فرصت دارند تا درباره شرایط جدید و قرارداد مذاکره کرده و تصمیم بگیرند.

وی ادامه داد: نکته مثبت دیگری که در راهنمای جدیدی اوفک وجود دارد این است که هر نوع تحریم جدید عطف به ماسبق نمی شود.

فخریه کاشان درباره قرارداد ایران با ایرباس گفت: این قرارداد از جهت پیش پرداخت به دو دسته و از جهت فاینانس و دریافت مجوزها به سه دسته تقسیم بندی می شود.

قائم مقام وزیر راه و شهرسازی ادامه داد: سازمان هواپیمایی کشوری قراردادی با ایرباس و بوئینگ درباره همکاری تکنولوژی فیمابین امضا کرده است که طبق این یادداشت تفاهم شرکت ایرباس زیر نظر سازمان هواپیمایی کشوری امکانات و تولید سخت افزار و نرم افزار شرکت های ایرانی را مورد بررسی قرار داده و آنهایی که محصولات شان امکان دریافت گواهینامه ایرباس را داشته باشند شناسایی و در زنجیره ساخت تجهیزات ایرباس قرار می دهد.

وی ادامه داد: برای مشارکت در حوزه تکنولوژی با ایرباس و بوئینگ کمیته ای تحت نظارت سازمان هواپیمایی کشوری و معاونت فناوری رئیس جمهور تشکیل شده است.

فخریه کاشان اضافه کرد:یادداشت تفاهمی مشابه با آنچه سازمان هواپیمایی با ایرباس درباره صدور گواهینامه ساخت امضا کرده با شرکت بوئینگ هم درباره تعمیر و نگهداری قطعات امضا شده است.

به گفته این مقام مسئول تحویل ۳۷ فروند ایرباس با زمان بندی مجوز اوفک تطبیق دارد و ۲۳ فروند هواپیما هم اگرچه در محدوده زمانی تعیین شده از سوی اوفک قرار ندارد اما فایناس آنها انجام شده است. فاینانس ۳۸ فروند هواپیمای دیگر هم انجام نشده است که بعد از فراهم شدن فاینانس می توان به صورت پیش پرداخت آنها را خریداری کرد.

وی ادامه داد: مذاکرات با دیگر شرکت های هواپیمایی از جمله امبرائر، بومباردیه و ای تی آر ادامه دارد اما قرادادی دراین زمینه امضا نشده است.

وی افزود: وام دریافت شده برای خرید بویینگ ۱۸ساله است که درزمره تسهیلات بلند مدت قرار می گیرد.