هشدار مقامات آلمانی: عروسک های هوشمند را نابود کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از ورج، مدتی است که عروسک های هوشمند قابل اتصال به اینترنت در اسباب بازی فروشی های مختلف به فروش می رسند. این عروسک ها دارای هوش مصنوعی هستند و می توانند با کودکان حرف بزنند و در گذر زمان و با افزایش اطلاعاتشان از کودک و محیط زندگی وی پاسخ های هوشمندانه تری ارائه می کنند.

مقامات آلمانی می گویند عروسک های یاد شده که دارای بلندگو و میکروفون هستند ابزاری برای جمع آوری و سرقت اطلاعات خصوصی کودکان و والدین آنها هستند و استفاده از آنها بر طبق قوانین آلمان ممنوع است.

یکی از عروسک هایی که به صراحت مورد اشاره مقامات آلمانی قرار گرفته My Friend Cayla است. این عروسک اسباب بازی است که بر علیه آن شکایت هایی در اروپا و امریکا نیز مطرح شده است. در دسامبر سال گذشته برخی گروه های مدافع حریم شخصی اعلام کردند عروسک اسباب بازی یاد شده گفتگوهای کودکان را ضبط و ذخیره می کند، بدون آنکه از والدین آنها اجازه بگیرد و با این کار حریم شخصی آنان را نقض می کند.

عروسک cayla از یک میکروفون برای گوش کردن به سئوالات و ارسال آنها برای شرکت سازنده از طریق فناوری وای – فای بهره می گیرد. این شرکت موسوم به Nuance با تبدیل سوالات به متن و جستجو در اینترنت پاسخ آنها را می یابد و برای عروسک ارسال می کند و در نهایت این پاسخ ها برای کودک پخش می شود.

این فرایند از یکسو نقض حریم شخصی کاربران محسوب می شود و از سوی دیگر عروسک های یاد شده به سادگی قابل هک کردن هستند. ارتباطات بلوتوث این عروسک هم امنیت کافی ندارند و لذا ضبط کردن صدا توسط هکرها یا گوش کردن به صدای کودکان در زمان بازی کردن با این عروسک ممکن است.

مقامات آلمانی قصد دارند فروش این عروسک را ممنوع کنند و حتی مالکیت آن را به علت امکانات کنترلی و جاسوسی آن غیرقانونی اعلام کنند.