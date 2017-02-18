خوب و بد دولت تدبیر و امید به پای «اعتماد ملی» حساب می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، رسول منتجب نیا، قائم مقام دبیرکل حزب اعتماد ملی در جلسه هم اندیشی ستادهای انتخاباتی استانی حزب اعتماد ملی با اشاره به نقش اختیار و عقل بر فعل انسان گفت: وقتی کاری بدون هدف انجام می شود می گویند غیر عقلانی است. خود هدف هم انواعی مانند اصلی و فرعی دارد. هدف اصلی ما نیز باید این باشد که اول خودمان و بعد جامعه مان را اصلاح کنیم. ما آفریده نشده ایم که به تنهایی به ملاقات خداوند برویم؛ بلکه باید کاروانی از صالحان را به راه بیاندازیم تا همه به مقام قرب الهی برسیم.

وی افزود: این وظیفه و هدف اصلی ماست! باید بعد از اصلاح خود به سراغ اصلاح جامعه از روش درست برویم تا جامعه به رشد و بلوغ اخلاقی و سیاسی برسد و مقدمات شکل گیری آن کاروان عظیم که قرب خدا را به همراه دارد، فراهم شود. طبیعی است که فراهم آمدن آن کاروان عظیم و ایجاد جامعه ای صالح، خود مقدمه ظهور حضرت ولی عصر (عج) است. بنابراین برای رسیدن به جامعه ای صالح ما ابتدا نیاز به شکل دادن یک جمعیت هدفمند، پاک و وارسته داریم. جمعیتی که در اسلام به آن «امّت» و در قانون به آن «حزب» می گویند.

این استاد حوزه و دانشگاه ادامه داد: هدف ما صرفاً ساختن یک پوسته قوی حزبی نیست؛ چراکه اگر بزرگ ترین حزب روی کره زمین هم باشیم، هدف ما رسیدن به اهداف عالیه و کسب رضایت خداوند است. گاهی سؤال می شود که آیا وجود احزاب معطوف به کسب قدرت است!؟ در جواب باید بگوییم هم آری و هم خیر؛ زیرا جمعی که قدرت نداشته باشد در عالم سیاست به بازی گرفته نمی شود. رسیدن به قدرت به شرطی مقدس است که تبدیل به هدف نشود و تنها ابزاری باشد برای رسیدن به هدف مقدس! ما معتقد نیستیم که هدف وسیله را توجیه می کند و از نظر ما ماکیاولیسم یک ایدئولوژی اشتباه است که هم عقل و هم شرع آن را رد می کند؛ زیرا مگر می شود انسان از طریق ظلم به عدالت برسد!؟

وی ورود به انتخابات، کسب قدرت و واگذاری پست ها به افراد شایسته را از اهداف فرعی حزب اعتماد ملی دانست و افزود: همه اعضای حزب باید آن سبقه نورانی و خدایی را داشته باشند تا هدف اصلی را به درستی بشناسند و در ابزارها و اهداف فرعی توقف نکنند. هدفی که تلاش شده است برای رسیدن به آن، جمعی از افراد با خلوص از سال ۸۴ تحت عنوان حزب اعتماد ملی دور هم جمع بشوند.

این فعال سیاسی اصلاح طلب در بخشی دیگر از سخنان خود، با تأکید بر نقش حزب اعتماد ملی در روی کار آمدن دولت تدبیر و امید گفت: جناب آقای روحانی کاندیدای ما بوده است و بر اساس آمار مستند بیشترین فعالیت تشکیلاتی در ستادهای انتخاباتی ایشان در سال ۹۲ متعلق به حزب اعتماد ملی بود است؛ هر چند که در آن زمان نیروهای حزب بدون تابلوی حزب فعالیت می کردند. بنابراین خوب و بد دولت تدبیر و امید به پای ما هم حساب می شود. به همین دلیل است که ما همیشه علاوه بر حمایت از دولت، در جایی که لازم باشد، صریحاً انتقاد هم می کنیم.

منتجب نیا ادامه داد: در مورد انتخابات ریاست جمهوری سال ۹۶ بارها گفته ایم که به کسی چک سفید امضا نمی دهیم اما از سوی دیگر هر چه هم نگاه می کنیم، شخصی بهتر از آقای روحانی در شرایط موجود سراغ نداریم.