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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۹:۵۰

به تهیه‌کنندگی محمدحسین رضوی

مرگ رییس جمهور سوژه فیلم فرزند ابراهیم حاتمی‌کیا شد

مرگ رییس جمهور سوژه فیلم فرزند ابراهیم حاتمی‌کیا شد

نخستین فیلم یوسف حاتمی کیا با یک موضوع چالشی به زودی کلید خواهد خورد.

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم فرزند ابراهیم حاتمی کیا که در مرحله بازنویسی فیلمنامه قرار دارد، پس از انتخاب بازیگران و عوامل در بهار ٩٦ تولید خواهد شد. گفته شده است که «مرگ رئیس جمهور» سوژه فیلم حاتمی کیا و محمدحسین رضوی است!

این فیلم که «تریبون» نام دارد به تهیه کنندگی میر محمدحسین رضوی برادر سید محمود رضوی تهیه کننده «ماجرای نیمروز» ساخته خواهد شد.

یوسف حاتمی کیا بیش از این چند فیلم مستند و کوتاه کارگردانی کرده و میر محمدحسین رضوی نیز هشت سال است که در حوزه برنامه‌سازی در تلویزیون فعال و نزدیک به یک دهه است که در حوزه‌های مختلف تهیه‌کنندگی می‌کند.

کد مطلب 3910050

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