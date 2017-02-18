نمایشگاه موضوعی کتاب روز زبان مادری برگزار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کتابخانه حسینیه ارشاد، در ادامه روند برگزاری نمایشگاه های موضوعی کتاب، کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد، روز سه شنبه ۳ اسفند همزمان با روز جهانی زبان مادری، نمایشگاهی موضوعی از کتاب های مرتبط برگزار می کند.

روز ۲۱ فوریه برابر با ۳ اسفند از طرف یونسکو به عنوان روز جهانی زبان مادری نامگذاری شده‌است. نامگذاری این روز در کنفرانس عمومی یونسکو در سال ۱۹۹۹ برای کمک به تنوع زبانی و فرهنگی انجام شده‌است. مجمع عمومی سازمان ملل متحد نیز به دلیل اهمیت زیاد آن، سال ۲۰۰۸ را سال جهانی زبان‌ها اعلام کرد.

بر اساس آمارهای یونسکو، نیمی از حدود ۶ هزار زبانی که در حال حاضر در جهان وجود دارند، در پایان قرن ٢١ از بین خواهند رفت.

کتابخانه عمومی حسینیه ارشاد جهت بزرگداشت این روز، نمایشگاهی از منابع موجود را روز سه شنبه ۳ اسفند در ساعات کاری کتابخانه واقع در خیابان دکتر شریعتی، برپا می کند.