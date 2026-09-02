پروژه ۱۲۰ واحدی مسکن طلاب گیلان وارد مرحله اجرایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، جلسه تبیین آورده متقاضیان و بررسی آخرین وضعیت اجرایی پروژه مسکن طلاب و روحانیون استان گیلان صبح چهارشنبه با هدف اطلاعرسانی دقیق و رفع ابهامات مالی، با حضور حجتالاسلام لاکانی مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه استان، حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی گیلان، حجتالاسلام عادلی مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن استان، معاونان، کارشناسان فنی و اعضای تعاونی مسکن طلاب و روحانیون برگزار شد.
حامد دائمی مدیرکل بنیاد مسکن گیلان در این نشست با تشریح مشخصات فنی پروژه اظهار کرد: این پروژه در زمینی به مساحت پنج هزار و ۶۸۱ مترمربع طراحی شده و با زیربنای کل ۱۴ هزار و ۶۵۶ مترمربع، در قالب شش بلوک ۲۰ واحدی احداث خواهد شد که در مجموع ۱۲۰ واحد مسکونی را شامل میشود.
مدیرکل بنیاد مسکن گیلان با تأکید بر اهمیت تأمین مسکن در استحکام بنیان خانوادهها افزود: تلاش بنیاد مسکن بر این است که با بهرهگیری از دانش فنی و اعمال نظارت دقیق، محیطی امن و باکیفیت برای طلاب و روحانیون استان فراهم شود.
وی در ادامه به نحوه تأمین منابع مالی این پروژه اشاره کرد و گفت: تأمین منابع مالی پروژه در چارچوب سیاستهای کلان طرح نهضت ملی مسکن برنامهریزی شده است.
دائمی ادامه داد: بر این اساس، منابع مورد نیاز پروژه از محل تسهیلات بانکی به مبلغ ۸۵۰ میلیون تومان برای هر واحد، در کنار آورده نقدی متقاضیان و کمکهای مرکز خدمات حوزههای علمیه تأمین خواهد شد.
وی با بیان اینکه شفافسازی در خصوص منابع مالی و روند اجرای پروژه از اهداف برگزاری این نشست است، اظهار کرد: تلاش شده است تا متقاضیان در جریان آخرین وضعیت اجرایی و نحوه تأمین منابع مالی پروژه قرار گیرند و ابهامات موجود در این زمینه برطرف شود.
در ادامه این نشست، حجتالاسلام لاکانی، مدیر مرکز خدمات حوزههای علمیه استان گیلان، ضمن تقدیر از اقدامات انجام شده، بر ضرورت هماهنگی و همافزایی دستگاههای اجرایی تأکید کرد.
وی اظهار کرد: همدلی و همافزایی دستگاههای مربوطه در مسیر خانهدار شدن طلاب و روحانیون، مصداق بارز خدمترسانی بیمنت است.
لاکانی افزود: مرکز خدمات حوزههای علمیه تمام تلاش خود را به کار بسته است تا با همراهی بنیاد مسکن، دغدغههای معیشتی و مسکن روحانیون به حداقل برسد.
حجتالاسلام عادلی، مسئول دفتر نمایندگی ولیفقیه در بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان گیلان نیز در این نشست با اشاره به اهمیت مسکن به عنوان یکی از نیازهای اساسی و اولیه انسان، به روایتی از پیامبر اکرم (ص) درباره اهمیت آرامش در محیط زندگی اشاره کرد.
وی افزود: تأسیس حساب ۱۰۰ امام (ره) با تدبیر بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و با هدف حمایت از افراد فاقد مسکن پایهگذاری شد و بنیاد مسکن انقلاب اسلامی با افتخار ادامهدهنده این مسیر جهادی است.
عادلی خاطرنشان کرد: اجرای پروژههایی از این دست میتواند در تأمین مسکن اقشار مختلف جامعه مؤثر بوده و گرهی از مشکلات مردم باز کند.
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