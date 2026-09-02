به گزارش خبرگزاری مهر، یاسر سیفلو در این زمینه اظهار کرد: بارش شدید باران و جاری شدن سیلاب در منطقه الند موجب ورود رسوبات و ایجاد آبشستگی در بخشهایی از محور اصلی این منطقه شد.
وی افزود: محور اصلی الند در محدوده جنگسر تا قزلآغل که بر اثر بارش شدید و جاری شدن سیلاب مسدود شده بود، با تلاش راهداران بازگشایی شد.
رئیس اداره راهداری و حمل ونقل جادهای خوب خاطرنشان کرد: راهداران با حضور در منطقه نسبت به پاکسازی رسوبات و بازگشایی مسیر اقدام کردند و هماکنون تردد در محور اصلی الند برقرار است.
وی ادامه داد: بر اثر جریان سیلاب، بخشهایی از راه دچار آبشستگی شده است که عملیات ترمیم و بازسازی نقاط آسیبدیده و همچنین رسوببرداری از مسیر در حال انجام است.
سیفلو گفت: نیروهای راهداری با توجه به شرایط جوی و احتمال تداوم بارشها، محورهای ارتباطی منطقه را به صورت مستمر پایش میکنند و برای رفع انسدادهای احتمالی و ایمنسازی مسیرها آمادگی دارند.
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