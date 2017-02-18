به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی براری در گفتوگو با ستاد خبری بیستو هفتمین نمایشگاه ملی صنایع دستی، با اشاره به صنایعدستی به عنوان یکی از ابزارهای تحقق اقتصاد مقاومتی گفت: اقتصاد مقاومتی به عنوان استفاده حداکثری از طرفیتها وفرصتهای کشور و به تعبیری خلق ثروت از مزیتهای کشور است. صنایع دستی با توجه به ظرفیتهای بسیار ارزشمند آن جز مزیتهای کشور محسوب میشود. ابراری با تشریح این ظرفیتها افزود: صنایعدستی در ایران ظرفیت این را دارد که در ردههای دوم و یا سوم جهانی را کسب کند. صنایع دستی ظرفیت تولید ۱۰ هزار میلیارد تومان در سال را دارد.
وی ادامه داد: گسترش و اتصال این صنایع به شبکه بازار ملی، منطقهای و بینالمللی و با توجه به استقبال از این صنایع، امکان تحقق این بازارها وجود دارد.
براری با اشاره به ضرورت توسعه تجارت الکترونیک در این حوزه گفت: در حوزه ICT، توسعه زیر ساختهایی فرآهم شده و فضا برای فروش صنایع دستی فراهم شده است.
معاون وزیر ارتباطات و فناوری در ادامه افزود: در سال ۲۰۱۵، ۶ درصد از کل حجم خرده فروشی به صورت الکترونیک صورت گرفته و حجم این معاملات به صورت تصاعدی در حال افزایش است. همچنین ۲۵ درصد از معاملات الکترونیک از طریق تبلت و گوشیهای همراه انجام میشود.
براری در باره امکان توسعه تجارت الکترونیک در ایران گفت : از ابتدای دولت دهم میزان کابران اینترنت از ۳.۵ نفر در طول سه سال به ۳۴ میلیون نفر رسیده است. رشدی ۱۰ برابری داشته است. طبعا صاحبان کسبو کارها از این ظرفیت استفاده کردهاند. وزارت ارتبطات و فناوری در تلاش است با همکاری صنایع دستی، فروش بین الملل و شبکه فروش صنایع دستی را ارتقا دهیم.
وی با اعلام میزان فروش صنایع دستی گفت: در حال حاضر بازار صنایع دستی ۱۳۰۰ میلیارد تومان است و این امکان وجود دارد که این بازار ۸ برابر یعنی معادل ۱۰ هزار میلیارد تومان برسد. در واقع ما در پی شکل دادن اکوسیستمهای جدید برای کسبو کارها در این بازار هستیم. این اکوسیستم علاوه بر تحقق اقتصاد مقاومتی میتواند جایگاه صنایع دستی در ایران را به رتبههای دوم و سوم جهانی برساند.
نمایشگاه ملی صنایعدستی (عیدانه) از ۲۸ بهمن تا ۱ اسفند، از ساعت ۱۰ تا ۱۸، در محل دایمی نمایشگاههای بینالمللی تهران با حضور ۳۱ استان کشور در حال برگزاری است.
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