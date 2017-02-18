به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی نشر چشمه، کتاب «رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید» شامل مجموعه‌ای از داستان‌های نویسندگان روس به زودی با ترجمه آبتین گلکار توسط نشر چشمه منتشر و راهی بازار نشر می‌شود.

ادبیات روس دهه‌های اخیر با وجود داشتن داستان‌نویسان برجسته‌ای که شهرت بین‌المللی دارند، کمتر به مخاطبان فارسی‌زبان معرفی شده است. در این کتاب ۹ داستان از هفت نویسنده‌ معاصر روس (دینا روبینا، لودمیلا اولیتسکایا، لودمیلا پتروشفسکایا، آندری گلاسیموف، ویکتور پِلِوین، میخاییل یلیزاروف و زاخار پریلِپین) درج شده است.

داستان‌های این کتاب، اتفاقی انتخاب نشده‌اند و جهان‌شان کم‌وبیش به‌هم نزدیک است. قهرمانان این داستان‌ها از لایه‌هایی از جامعه هستند که در گذشته امکانی برای رساندن صدایشان به گوش خوانندگان پیدا نمی‌کردند و چه بسا وجودشان نادیده گرفته می‌شد. تنهایی، روزمرگی و خشونت موجود در زندگی این قهرمانان، که بازتاب مستقیم شرایط اجتماعی روسیه پس از فروپاشی اتحاد شوروی نیز هست، به خوبی در این داستان‌ها احساس می‌شود.

پیش از هر داستان این کتاب، مقدمه ای کوتاه درباره نویسنده اش و همچنین سبک نوشتاری این نویسنده درج شده است. همه این نویسندگان در حال حاضر زنده هستند و مشغول نوشتن اند.

«رفتیم بیرون سیگار بکشیم، هفده سال طول کشید...» کتابی است از جهان نه‌چندان مهربانِ نویسندگانی که سیگار کشیدن‌شان هنوز تمام نشده و ترجمه اش، به زودی راهی بازار نشر می شود.