خبرگزاری مهر - گروه استان‌ها: ابتدای هفته گذشته با اعلام بارش های شدید در استان بوشهر، مدارس استان برای روز دوشنبه تعطیل شد؛ سامانه بارشی وارد استان شد و بارش‌های خوبی به ویژه در جنوب استان داشت.

سامانه بارشی ابتدای هفته از استان خارج نشده بود که هواشناسی اعلام کرد سامانه بارشی فعال‌تری در راه استان است و این سامانه نیز از روز چهارشنبه فعالیت خود را در استان آغاز کرد که بیشترین فعالیت آن در شهرستان های جنوبی استان یعنی جم، دیر، عسلویه و کنگان بود.

با برنامه‌ریزی صورت گرفته، خطرات سیل و طغیان رودخانه‌ها پیش‌بینی شده بود، نیروهای امدادی در حالت آماده‌باش بودند و مناطق پائین‌دست حوزه‌های آبریز نیز تا حدودی برای سیل آماده بودند ولی حجم آورد رودخانه‌ها بیش از پیش‌بینی‌ها بود.

بارندگی‌های مستمر در استان فارس باعث شد تا حجم آب بسیار زیادی به استان بوشهر وارد شود و در برخی از مناطق از جمله رودخانه مند و رودخانه کلل آبپخش شاهد حجم بالای آب و طغیان رودخانه از مسیر باشیم.

در برخی از نقاط استان به ویژه در شهرستان‌های جنوبی، شاهد بارشی معادل بیش از دو برابر میانگین سالانه طی یک هفته هستیم که این میزان بارش بی‌سابقه است.

انسداد برخی از راه‌ها

برخی محورهای ارتباطی اصلی استان بوشهر روز پنجشنبه و جمعه دچار مشکل شدند و این موضوع باعث شد تا تردد در استان با سختی و با استفاده از مسیرهای جایگزین انجام شود.

بر اساس اعلام رئیس پلیس راه استان بوشهر، روز گذشته محور بوشهر به سمت برازجان محدوده سه راهی چغادک تا پلیس راه بوشهر – برازجان مسیر رفت و برگشت، محور جاده جدید بوشهر به سمت گناوه، محور برازجان به سمت آبپخش در محدوده پل کلل، محور بوشهر به سمت خورموج مسیر رفت محدوده روستای بنه گز، پل روستای درودگاه، محور بوشهر به شیراز، جاده ساحلی دلوار به سمت دیر در منطقه پل بردخون، محور سیراف به جم و فیروزآباد و بلعکس، مسیر کاکی به خورموج محدوده پل مند و مسیر اهرم به کلمه محدوده پل پیامبر اعظم مسدود شد.

جابر پاپری اضافه کرد: امروز نیز همچنان برخی محورهای ارتباطی استان بوشهر از جمله جاده جدید گناوه - بوشهر، محور برازجان به سمت آبپخش محدوده ( پل کلل)، محور ساحلی بوشهر به دیر محدوده (پل مند آب نما) و پل روستای درود گاه در شهرستان دشتستان مسدود هستند.

نجات جان ۲۱ مسافر گرفتار در سیلاب

با وجود هشدارهای مکرر، برخی افراد توجهی به این موضوع نکردند و در سیلاب گرفتار شدند. روز گذشته راننده اتوبوسی که به مقصد کرمانشاه در حال حرکت بود با بی‌توجهی به هشدارها بر روی پل کلل دشتستان دچار آبگرفتگی شد.

نیروهای امدادی از آب‌پخش و نیروی انتظامی با ازجان‌گذشتگی وارد عمل شدند و جان مسافران را نجات دادند و همه ۲۱ مسافر اتوبوس نجات یافتند.

بر اساس اعلام فرمانده انتظامی شهرستان دشتستان، با راننده اتوبوس به دلیل عدم توجه به هشدارهای پلیس و ماموران امدادی و به خطر انداختن جان مسافران برابر قوانین راهنمایی و رانندگی برخورد و به مراجع قضایی معرفی می‌شود.

دو سرنشین یک خودرو در محل آبنمای پل مند در نزدیکی بردخون نیز با بی توجهی به هشدارها درباره عدم تردد غیرضروری، به آب زدند ولی جریان شدید آب خودرو و سرنشینان را با خود برد که بالاخره با قایق، نجات یافتند.

نجات سیل‌زدگان با بالگرد

در حالی که از روز گذشته بارها و بارها هشدارهایی به روستاییان و حاشیه‌نشینان رودخانه مند مبنی بر خطر قرار گرفتن در این منطقه داده شده بود، ولی برخی افراد به این هشدارها توجه نکردند.

بر اثر طغیان رودخانه مند برخی گرفتار شدند که با پیگیری صورت گرفته امداد هوایی انجام شد و طی چهار عملیات هوایی این افراد به منطقه امن منتقل شدند.

قطع آب و برق و گاز و تلفن در برخی نقاط استان

گاز در برخی از مناطق شهرستان عسلویه قطع شد که فرماندار عسلویه از رفع این مشکل و وصل مجدد شبکه گازرسانی به این روستاها خبر داد.

بارندگی‌ها موجب اختلال در شبکه برق در برخی نقاط استان از جمله شهرستان دشتستان شده بود که این مشکل نیز رفع شده است.

قطع شبکه فیبر نوری باعث شده تا سیستم‌های مخابراتی و تلفن همراه و اینترنت شهرستان جم از روز گذشته با مشکل روبرو شود که همچنان این مشکلات ادامه دارد.

شبکه آبرسانی نیز در برخی مناطق استان با مشکل روبرو شده است که هم‌اکنون تلاش برای وصل مجدد شبکه آبرسانی ۲۵ روستای شهرستان دشتی ادامه دارد.

تعطیلی مدارس

به علت قطع راه‌های ارتباطی، مدارس برخی از نقاط استان بوشهر روز شنبه تعطیل اعلام شد.

در بخش شنبه و طسوج به جز در شهر شنبه و روستاهای سنا و چاهگاه، بقیه مدارس تعطیل است. در بخش مرکزی شهرستان دشتی نیز مدارس روستاهای چاووشی، درازی، چارک، فقیه حسنان، وراوی و میانخره به دلیل مشکل مواصلاتی تعطیل هستند.

در بخش کاکی مدارس دهستان کبگان و همچنین کوهپایه مند به دلیل آبگرفتگی مسیرها، هر دو نوبت تعطیل هستند.

مدارس بخش ارم و بوشکان دشتستان با اعلام هشدار مواجه بوده و درخواست شده والدین فرزندان خود را همراهی کنند، ولی اعلام تعطیلی نشده است.

در شهرستان دیر، منطقه سعدآباد و آبپخش نیز با وجود بارندگی های زیاد روزهای اخیر، مدارس دایر است، ولی از دانش آموزان درخواست شده همراه والدین و با احتیاط تردد کنند.

با توجه به طغیان رودخانه مند و ورود به محدوده برخی روستاهای بخش بردخون، تمام مدارس روستاهای شهنیاء، مغدان، آبکش و وحدت‌آباد به دلیل خطرات ناشی از ورود آب رودخانه مند به محدوده روستا تعطیل اعلام شد.

بردخون در محاصره سیل قرار گرفت

به علت پیشروی سیل، هم‌اکنون ارتباط بخش بردخون با مرکز استان و شهرستان قطع شده و سیل همچنان در حال پیشروی است.

به گفته بخشدار بردخون، بخش زیادی از زمین‌های کشاورزی این منطقه زیر آب رفته و همچنین مدارس این منطقه امروز تعطیل است.

با توجه به اطلاع‌رسانی قبلی، اهالی برخی روستاها و کشاورزان به مرکز بخش منتقل و در سالن‌های ورزشی مستقر شده بود.

خسارت‌ها بررسی می‌شود

استاندار بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: از ساعت ۲۰ شب گذشته بارندگی‌ها در استان بوشهر و استان فارس خاتمه یافته است ولی همچنان شاهد حجم بالای آورد رودخانه مند هستیم و روستاها همچنان در معرض خطر هستند.

مصطفی سالاری با اشاره به اینکه تهدید سیل همچنان باقی است، اضافه کرد: سطح آب رودخانه مند بالا آمده و تهدید برای حاشیه این رودخانه و شهر و روستاهای اطراف آن وجود دارد.

استاندار بوشهر با اشاره به انجام عملیات امدادرسانی با بالگرد به محاصره‌شدگان سیل، گفت: تاکنون پنج نفر در سه عملیات توسط بالگرد نجات یافته‌اند و یک عملیات دیگر نیز باید در این منطقه انجام شود.

وی با اشاره به اینکه دستگاه‌های امدادی همچنان در منطقه حضور دارند و مشغول امدادرسانی و در حالت آماده‌باش هستند، افزود: در محدوده رودخانه‌های کلل و حله نیز تهدیدات ادامه دارد و مردم باید توجه جدی به این موضوع داشته باشند.

سالاری ادامه داد: برخی از محورهای مواصلاتی استان بوشهر همچنان مسدود است.

وی گفت: وضعیت خسارت‌ها نیز بررسی می‌شود، از شهرستان‌ها گزارش خواستیم و گزارش به دولت ارائه می‌شود.

پراکنش بارندگی

در این تصویر پراکنش بارندگی در نقاط مختلف استان بوشهر مشخص شده است.

همانگونه که در این تصویر مشخص است، بیشترین میزان بارندگی در جنوب استان بوده است.