کامیار جمشیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از اعزام یک هزار و ۸۵۹ مددجوی کرمانشاهی به سفرهای زیارتی توسط کمیته امداد استان کرمانشاه خبر داد.

وی با بیان اینکه این مادران و دختران ساکن مناطق محروم و حاشیه نشین استان هستند که عموما از خدمات فرهنگی این نهاد کم بهره بوده اند، گفت: این تعداد از مددجویان در قالب طرح شوق زیارت به مشهد الرضا(ع) اعزام شده اند.

معاون امور فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه یادآور شد: طرح شوق زیارت از طرح های مشارکتی این نهاد به شمار می رود که با هدف اعزام مددجویان و نیازمندان به سفرهای زیارتی با کمک خیران و نیکوکاران اجرا می شود.

وی افزود: مادران و دختران اعزام شده به بارگاه ملکوتی امام هشتم (ع) با کمک های مردمی جمع آوری شده در طرح شوق زیارت راهی این سفر معنوی شده اند.

جمشیدی تصریح کرد: هزینه اعزام این تعداد مددجویان به مشهد مقدس بیش از ۹۵۰ میلیون ریال بوده که با مساعدت خیران نیک اندیش تامین شده است.

معاون فرهنگی کمیته امداد استان کرمانشاه با اشاره به اینکه امسال بیش از یک هزار و ۸۵۹ مددجو در استان به سفرهای زیارتی اعزام شده اند، اظهار کرد: از این تعداد یک هزار و ۳۶۶ نفر به مشهد الرضا (ع) و ۴۹۳ نفر نیز به عتبات عالیات اعزام شده اند.

به گفته وی امسال حدود چهار میلیارد ریال اعتبار برای اعزام مددجویان تحت حمایت کمیته امداد استان کرمانشاه به سفرهای زیارتی اختصاص داده شده است.

جمشیدی خاطرنشان کرد: مددجویان تحت حمایت این نهاد با هدف ایجاد روحیه نشاط و شادابی به سفرهای معنوی و سیاحتی اعزام می شوند.