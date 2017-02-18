اعلام مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید روحی با اعلام اینکه حضور مالک یا نماینده قانونی او به همراه مدارک و موتور سیکلت در مرکز تعریض پلاک الزامی است، افزود: ارائه سند فروش کارخانه یا برگ گمرگی ترخیص موتورسیکلت و ارائه مدرک احراز هویت( شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر) هم الزامی است.

وی توضیح داد: مالک یا نماینده او همچنین باید مدرک سکونت مالک ( از قبیل فیش آب، برق یا سند منزل مسکونی یا اجاره نامه محضری، معرفی نامه از کارگزینی اداره متبوعه با قید محل سکونت و ...) ارائه دهد.

به گفته سرهنگ روحی، در عین حال برای شماره گذاری موتورسیکلت هزینه شماره گذاری هم باید پرداخت شود.