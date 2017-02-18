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۳۰ بهمن ۱۳۹۵، ۱۲:۴۷

اعلام مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت

اعلام مدارک و شرایط شماره گذاری موتورسیکلت

معاون فنی مهندسی و خدمات ترافیک پلیس راهور ناجا، گفت: شهروندانی که تصمیم به شماره گذاری موتورسیکلت دارند، می توانند با حضور در مراکز شماره گذاری پلیس راهور برای شماره گذاری اقدام کنند. 

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ سعید روحی با اعلام اینکه حضور مالک یا نماینده قانونی او به همراه مدارک و موتور سیکلت در مرکز تعریض پلاک الزامی است، افزود: ارائه سند فروش کارخانه یا برگ گمرگی ترخیص موتورسیکلت و ارائه مدرک احراز هویت( شناسنامه یا کارت ملی یا گواهینامه یا گذرنامه معتبر) هم الزامی است.

وی توضیح داد: مالک یا نماینده او همچنین باید مدرک سکونت مالک ( از قبیل فیش آب، برق یا سند منزل مسکونی یا اجاره نامه محضری، معرفی نامه از کارگزینی اداره متبوعه با قید محل سکونت و ...) ارائه دهد.

به گفته سرهنگ روحی، در عین حال برای شماره گذاری موتورسیکلت هزینه شماره گذاری هم باید پرداخت شود.

کد مطلب 3910345

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