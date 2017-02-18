کمیسیون های مجلس خبرگان تشکیل جلسه دادند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه کمیسیونهای «سیاسی _ اجتماعی» و «حراست و پاسداری از ولایت فقیه» مجلس خبرگان رهبری، صبح و عصر پنجشنبه ۲۸ بهمن در قم برگزار شد.

در جلسه کمیسیون سیاسی _ اجتماعی که جلسه شانزدهم و هفدهم این کمیسیون از زمان آغاز بکار دوره پنجم مجلس خبرگان رهبری بود، پیرامون اهم مسائل داخلی، بحث و تبادل نظر شد.

در این جلسه که با حضور اعضاء و ریاست حجت الاسلام و المسلمین عبداللهی از ساعت ۸ آغاز و تا ساعت ۱۲ به طول انجامید نخست حجت الاسلام و المسلمین علوی(وزیر اطلاعات) که عضو کمیسیون سیاسی _ اجتماعی مجلس خبرگان نیز هست گزارشی از فعالیت های وزارت اطلاعات و اقدامات اخیر سربازان گمنام امام زمان(عج) در خنثی سازی توطئه های دشمنان در آستانه راهپیمایی ۲۲بهمن ارائه داد.

کمسیون سیاسی - اجتماعی همچنین موضوع انتخابات سال آینده ریاست جمهوری و در ادامه، مطالبات خبرگان رهبری در حوزه مسائل اقتصادی(اقتصاد مقاومتی؛ مشکلات معیشتی) و فرهنگی(فضای مجازی) را مورد بحث و گفتگو قرار داد.



بعدازظهر پنجشنبه همچنین جلسه کمیسیون «حراست و پاسداری از ولایت فقیه» مجلس خبرگان رهبری تشکیل شد.

در جلسه پنجم کمسیون حراست و پاسداری از ولایت فقیه، گزارش کارگروههای این کمیسیون و روند تشکیل جلسات کارگروهها توسط حجج اسلام حیدری آل کثیر، توکل و فرحانی ارائه و مقرر شد جمع بندی نهایی کارگروهها پس از تأیید رئیس و اعضای کمیسیون به هیئت رئیسه مجلس خبرگان رهبری تقدیم گردد.

این کمیسیون ۷عضو اصلی و ۳ عضو علی البدل دارد و حجت الاسلام و المسلمین عالمی ریاست آن را بر عهده دارد.