آمریکا با قدرت در کنار اروپا و ناتو می ایستد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی بی سی، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا با حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ، از عزم تزلزل ناپذیر دولت جدید واشنگتن برای حمایت از ناتو سخن گفت.

وی در سخنرانی که نخستین تبادل نظر دولت ترامپ در سطح کلان با همپیمانان آمریکا در خارج از مرزهای این کشور تلقی می شود، خطاب به رهبران قاره سبز گفت: آمریکا نه تنها امروز بلکه در هر زمان دیگری در کنار اروپا می ایستد.

با این حال، وی با تاکید بر مواضع دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا، اروپایی ها را ملزم به پرداخت سهم خود در تامین بودجه ناتو دانست و گفت: ناکامی آنها در عمل به این تعهد، بنیان اتحاد آمریکا و اروپا را دچار فرسایش می کند.

گفتنی است که در حال حاضر دولت واشنگتن ۷۰ درصد از هزینه های ناتو را تامین می کند و «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا نیز در نخستین روز از کنفرانس امنیتی مونیخ، از لزوم پایبندی اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به اختصاص 2 درصد از درآمد ناخالص داخلی شان به هزینه های نظامی سخن گفت.

ترامپ نیز در طول کارزار انتخاباتی و حتی پس از ورود به کاخ سفید، به دفعات، پایبندی آمریکا به حمایت از ناتو را به مشارکت اعضاء در پرداخت سهم بیشتری از هزینه های پیمان آتلانتیک شمالی مشروط کرده است.

از سوی دیگر، پنس برای آنکه دغدغه متحدان اروپایی را از بابت رویکرد دولت جدید واشنگتن در قبال روسیه، فرو بنشاند؛ خطاب به آنها گفت: آمریکا به واداشتن روسیه به مسئولیت پذیری در قبال اقداماتش ادامه می دهد حال آنکه به طور همزمان به دنبال یافتن زمینه های مشترک نیز هست و همانطور که می دانید ترامپ به یافتن این مشترکات باور دارد.

پنس در عین حال با تکرار مواضع اخیر کاخ سفید که تعامل با مسکو را به حل و فصل مناقشات اوکراین مشروط می کند، از لزوم پایبندی مسکو به پیمان «مینسک» و کاهش تحرکات نظامی روسیه در شرق اوکراین سخن گفت.