آمریکا به دنبال توسعه روابط با اتحادیه اروپا است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا که بروکسل را به عنوان نقطه پایان تور اروپایی خود انتخاب کرده است، امروز دوشنبه به مقامات بلندپایه اتحادیه اروپا اطمینان خاطر داد که دولت «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا به دنبال راه هایی برای گسترش رابطه با این بلوک سیاسی- اقتصادی است.

گفتنی است که ترامپ با تمجید از برگزیت (جدایی انگلیس از اتحادیه اروپا)، دیگر کشورهای اروپایی را به پیروی از این مدل ترغیب کرد و موجب انتقاد رهبران قاره سبز شد.

سفر پنس به بروکسل پس از سفر وی به آلمان برای حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ انجام می گیرد. وی در نشست مونیخ نیز به رهبران اروپایی وعده داد که دولت جدید واشنگتن علیرغم تاکید بر لزوم مشارکت اعضای پیمان آتلانتیک شمالی به پرداخت سهم بیشتری از هزینه ها، به ناتو پایبند خواهد ماند.

وی پیش از آغاز نشست بروکسل نیز، در دیدار با «فدریکا موگرینی» مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفت: از اینکه فرصتی برای دیدار با شما در راستای توسعه راههای گسترش روابط به دست آورده ام، خرسندم.

موگرینی نیز در پاسخ به پنس گفت: اروپایی ها و ایالات متحده کارهای زیادی پیش رو دارند و مذاکرات در این زمینه در حال انجام است.

مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا پیشتر در مصاحبه با روزنامه «دی ولت» گفته بود: اروپا و آمریکا در مواضع زیادی اختلاف نظر دارند که این امر به هیچ وجه دور از انتظار نیست، اما گمان می رود با عمیق شدن این اختلافها فاصله دوجانبه افزایش پیدا کند.

وی همچنین گفته بود: باید به این نکته اذعان داشت که مناسبات فرا آتلانتیک در حال ورود به یک مرحله جدید است.