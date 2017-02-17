معاون رئیس جمهوری آمریکا راهی آلمان می شود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، «مایک پنس» معاون رئیس جمهوری آمریکا از روز شنبه با هدف فرو نشاندن دغدغه های متحدان اروپایی که از اظهارات «دونالد ترامپ» رئیس جمهوری جدید آمریکا درباره گسترش روابط با روسیه و کاهش حمایت از ناتو نگران هستند؛ به آلمان می رود تا در کنفرانس امنیتی مونیخ شرکت کند.

این نخستین تبادل نظر دولت ترامپ در سطح کلان با همپیمانان آمریکا در خارج از مرزهای این کشور است.

پنس با حضور در کنفرانس امنیتی مونیخ از اروپا به عنوان شریکی ضروری برای آمریکا یاد خواهد کرد. البته وی از بابت بالا بردن افزایش ضریب اطمینان، این پیام را در جلسات خصوصی که به طور جداگانه با هر یک از رهبران اروپایی خواهد داشت نیز تکرار می کند.

به گفته یکی از منابع وابسته به کاخ سفید، پنس با اروپایی ها درباره افزایش امنیت و رفاه در صورت اتحاد آمریکا و اروپا سخن خواهد گفت.

این در حالی است که ترامپ در طول کارزار انتخاباتی خود، با فاصله گرفتن از رویکرد دیرینه جمهوریخواهان مبنی بر گسترش رابطه فراآتلانتیکی، دل متحدان اروپایی را به لرزه درآورد.

تمایل به افزایش همکاری با روسیه و رفع تحریم های این کشور در صورت همکاری مستمر در راستای شکست داعش نیز از دیگر موضوعات مورد اختلاف بین دولت جدید واشنگتن و اروپا است.

البته، علیرغم همه اظهارات نامتعارف ترامپ، از یک سو «جیمز ماتیس» وزیر دفاع آمریکا در نشست اخیر خود با همتایان اروپایی، آنها را از بابت تدوام حمایت از ناتو به عنوان پیمانی حائز اهمیت برای آمریکا، مطمئن کرد و از سوی دیگر، ترامپ و «نیکی هیلی» نماینده دائم وی در سازمان ملل، این روزها مدعی هستند که علیرغم تمایل زیاد برای بهبود رابطه با مسکو، از شعار خود مبنی بر لزوم بازگرداندن «کریمه» به اوکراین، تعدی نخواهند کرد.