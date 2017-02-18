امکان برداشت وجه بدون کارت از خودپردازهای بانک شهر

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از مرکزارتباطات و روابط عمومی بانک شهر، میثم نمازی با اشاره به اینکه این خدمت نوین، به عنوان قابلیت جدید پایانه‌های خودپرداز این بانک است که در صورت عدم دسترسی مشتریان به کارت، جایگزین کارت بانکی می‌شود، افزود: این سرویس برای مواقعی است که مشتری بانک شهر نیاز فوری به وجه نقد دارد، اما کارت بانکی خود را همراه نداشته و امکان استفاده از خدمات شعب نیز برای وی فراهم نیست.

مدیر امور فناوری اطلاعات بانک شهر تصریح کرد: سرویس برداشت وجه بدون کارت، به تازگی و فقط در چند بانک به صورت محدود راه اندازی شده است.

نمازی در ادامه با تاکید بر این‌که این سرویس با توجه به تمامی قوانین اعلام شده از سوی بانک مرکزی اجرایی شده است، گفت: هم اکنون مشتریان بانک شهر در سراسر کشور می‌توانند از سرویس برداشت وجه بدون کارت از خودپردازها استفاده کنند.