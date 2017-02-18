به گزارش خبرنگار مهر، کلیمالله وثوقی ظهر شنبه در هفتمین جلسه مشترک ستاد فرهنگی و اجتماعی مدیریت و ساماندهی آسیبهای اجتماعی، گفت: آنچه در این بحث بیشتر مد نظر قرار میگیرد فراهم بودن زیرساختها است.
وی اظهار کرد: آمارهای اعلام شده در مورد حاشیهنشینی در استان مطالعه شده و اگر جمعیت ساکن در مناطق موسوم به بافت فرسوده هم لحاظ شود میتوان گفت که ۱۹ میلیون نفر از جمعیت کشور در این مناطق ساکن هستند.
مدیر کل راه و شهر سازی استان زنجان گفت: مسکنسازی شتابزده از شاخصههای سکونتگاههای غیررسمی است و تجمع اقشار کمدرآمد، محیط زیستی کم کیفیت، سطح سواد پایین، کم بودن میانگین درآمد ، داشتن اسکان بیش از دو خانوار در واحد مسکونی و تراکم زیاد جمعیت از دیگر شاخصههای سکونتگاههای غیررسمی است.
وثوقی تاکید کرد: ۲.۸ درصد از محدوده شهر زنجان سکونتگاه غیررسمی است و بر اساس برآوردهای انجام شده حدود ۶۹ هزار نفر از جمعیت شهر زنجان در سکونتگاههای غیررسمی ساکن هستند.
وی به اقدامات انجام شده توسط شرکت عمران و بهسازی در سکونتگاههای غیررسمی اشاره کرد و گفت: در این راستا این شرکت در احداث درمانگاه، کتابخانه و مراکز توسعه شهری در برخی مناطق کارهایی انجام داده است.
وثوقی به آغاز اجرای طرح داود قلی در شهر زنجان اشاره کرد و گفت: زنجان یکی از چند استانی است که اجرای طرح در آن مصوب شده است و زنجان به مفهوم تعریف شده سکونتگاه غیررسمی ندارد.
وی یاد آورشد: اغلب مناطق حاشیهنشینی زنجان در داخل شهر قرار دارد و بحث مورد نظر در این حوزه مربوط به بافت ناکارآمدی سرانهها است.
مدیر کل راه و شهرسازی استان زنجان از تهیه طرحهای پیشنهادی برای مناطق هفتگانه سکونتگاههای غیررسمی شهر زنجان خبر داد.
وثوقی افزود: ایجاد مهد کودک، ایجاد شورای محلات، تاسیس شورای حل اختلاف، ارتقای محله، تشکیل انجمن نظارت بر بهسازی محلات، اصلاح شبکههای آب و احداث خانههای بهداشت برای مناطق آسیب پذیر در دستور کار است.
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