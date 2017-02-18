به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مرکزاطلاع رسانی وروابط عمومی آموزش وپرورش استان چهارمحال وبختیاری، بهروز امیدی اظهارکرد: مدرسه ۱۲ کلاسه شهر آلونی در زمین اهدایی سازمان جهاد کشاورزی استان به مساحت سه هزار متر مربع و با زیر بنای یک هزارو ۵۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر ۲۰ میلیارد ریال با مشارکت خیران و اداره نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس استان ساخته می شود.

مدیرکل آموزش وپرورش استان چهار محال وبختیاری افزود: همچنین کلنگ مدرسه شش کلاسه شهر آلونی با مشارکت خیرین مدرسه ساز در زمینی به مساحت دو هزار مترمربع و زیر بنای ۸۰۰ متر مربع و با اعتباری بالغ بر دومیلیاردو ۵۰۰ میلیون ریال به زمین زده شد.

وی بیان کرد: مدرسه سه کلاسه روستای صفی آباد با مشارکت خیرین مدرسه ساز در زمینی به مساحت یک هزارو ۵۰۰ متر مربع و زیربنای ۵۰۰ مترمربع و با اعتباری بالغ بر هفت میلیارد ریال ساخته می شود.