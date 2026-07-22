به گزارش خبرنگار مهر، محمدحسین‌زاده ظهر چهارشنبه در جلسه شورای آموزش‌وپرورش استان، اظهار کرد: همکاری‌نکردن بانک تجارت در تعیین تکلیف ملک اکبرآباد، روند اجرای برنامه‌های آموزشی را با مشکل مواجه کرده و انتظار می‌رود شهرداری و دستگاه‌های مسئول برای رفع این مانع ورود جدی داشته باشند.

وی با اشاره به اجرای طرح توسعه خیابان منتهی به منطقه سروک افزود: بخشی از فضای آموزشی در مسیر اجرای این طرح قرار گرفته است و اگر قرار باشد زمینی جایگزین در اختیار آموزش‌وپرورش قرار گیرد، باید ارزش افزوده ملک تجاری لحاظ شود، نه اینکه صرفاً زمینی معمولی برای ساخت مدرسه واگذار شود.

رئیس آموزش‌وپرورش بویراحمد، زمین پیشنهادی در نجف‌آباد را نیز مناسب ندانست و گفت: این زمین فاصله قابل توجهی با محل مورد نیاز دارد و دانش‌آموزان ناچار خواهند بود روزانه حدود ۷۰۰ تا ۸۰۰ متر مسیر را طی کرده و از پل عبور کنند که این موضوع از نظر آموزشی و ایمنی مناسب نیست.

حسین‌زاده با بیان اینکه آموزش‌وپرورش به زمینی حدود ۱۰ هزار متر مربع نیاز دارد، تصریح کرد: بخشی از زمین فعلی نیز در مسیر معبر قرار گرفته و فضای لازم برای احداث کلاس‌های درس و سرویس‌های بهداشتی را کاهش داده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر تنها حدود یک‌هزار و ۳۰۰ متر مربع از زمین باقی مانده که پاسخگوی نیازهای آموزشی نیست و با توجه به اینکه کمتر از دو ماه تا آغاز سال تحصیلی باقی مانده، باید هرچه سریع‌تر تصمیمات اجرایی اتخاذ شود.

رئیس آموزش‌وپرورش بویراحمد از همکاری شهرداری و پیگیری‌های مسئولان استانی برای تغییر کاربری زمین «ابوذر ۴» قدردانی کرد و افزود: تسریع در صدور پروانه این زمین می‌تواند بخشی از مشکلات فضای آموزشی را برطرف کند.

وی همچنین پیشنهاد احداث مجتمع آموزشی، رفاهی و چندمنظوره در مرکز استان را مطرح کرد و گفت: با توجه به کمبود زمین در شهر یاسوج، می‌توان از طریق معاوضه با مالکان و بر اساس نظر کارشناس رسمی دادگستری، زمین مورد نیاز را تأمین و در اختیار سازمان نوسازی مدارس قرار داد.

حسین‌زاده در پایان با تأکید بر ضرورت حمایت استاندار و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی، اظهار امیدواری کرد با رفع موانع موجود، زمینه برای آغاز مطلوب سال تحصیلی جدید در شهرستان بویراحمد فراهم شود.