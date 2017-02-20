خانه سپهبد امیراحمدی به مزایده گذاشته شد

به گزارش خبرنگار مهر، خانه سپهبد امیر احمدی یکی از آثار تاریخی ارزشمند شهر تهران به مساحت ۷ هزار متر مربع است که در خیابان حافظ، نرسیده به میدان حسن‌آباد، بین خیابان‌های پیام انقلاب و شهید محمدعلی سید صدری قرار دارد.

بنا به گفته‌ عبدالله انوار ـ طهران‌شناس ـ سردار عظیم یکی از قزاق‌های بنام دوره قاجار و پهلوی بود و املاکی در حوالی میدان حسن‌آباد داشت که پس ازدواج سپهبد امیراحمدی با توران (دختر سردار) خانه‌ای را در شمال میدان حسن‌آباد در اختیار دامادش گذاشت و در نهایت سند آن را در سال ۱۳۰۴ به نام سپهبد امیراحمدی کرد. محل اسکان و خانه اصلی سردار عظیم در پایین میدان حسن‌آباد، کوچه حمام شاهزاده قرار داشت.

سردار عظیم (پدر زن سپهبد امیر احمدی) بخش اصلی این بنا را در اواخر قاجار بنا کرد. سپهبد امیراحمدی هم بخش‌هایی از عمارت‌های این خانه را در دوران پهلوی اول و دوم احداث کرد. این بنا دارای ۱۱ عمارت تاریخی و باارزش است که متأسفانه تاکنون در فهرست آثار ارزشمند شهر تهران شناسایی نشده و به ثبت آثار ملی نرسیده است.

عمارت‌های قاجاری این بنا رها و در حال تخریب و ویرانی است.

به تازگی، خانه تاریخی سپهبد امیر احمدی در آگهی عمومی با کاربری مسکونی و تجاری و قیمت بسیار کم به رقم ۲۴میلیارد تومان به مزایده گذاشته است.

سپهبد احمد امیراحمدی، نخستین سپهبد ایران، یکی از مهره‌های اصلی کودتای سوم اسفند، ۸ بار وزیر جنگ، ۲ بار وزیرکشور، ۵ بار فرماندار نظامی تهران، ۲بار فرمانده کل ژاندارمری، سال‌ها فرمانده لشگرهای لرستان، آذربایجان و... ۱۶ سال عضو مجلس سنا بود. سپهبد امیراحمدی خانه دیگری هم در شمیران دارد که پس از مرمت در سال‌های ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۶ به عنوان باغ موزه هنر ایرانی برای بازدید عموم بازگشایی شده است.