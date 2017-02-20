تراژدی فرهنگیان در بودجه ۹۶ هم تکرار شده است

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر اساس اعلام هیات رئیسه ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان موافقان لایحه بودجه سخنرانی خواهد کرد.

مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: هر جای دنیا که توسعه یافته است دارای آموزش و پرورش قوی بوده اما آنچه در لایحه بودجه راجع به وزارت آموزش و پرورش وجود دارد تکرار تراژدی فرهنگیان است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش به ۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا بدهی هایش را بپردازد، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا به سطح مطلوبی برسد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت پاداش فرهنگیان باید اختصاص یابد.

وی با اشاره به تنگنای معیشتی بازنشستگان از عدم تطبیق حقوق بازنشستگان و شاغلین انتقاد کرد و گفت: امروز بودجه بخش بی بی سی فارسی بیشتر از صدا و سیمای ماست.

عزیز اکبریان: دولت و مجلس به دنبال درآمدهای جدید باشند

در ادامه عزیز اکبریان در موافقت با لایحه بودجه محدودیت های اعتباری دولت را خاطرنشان کرد و گفت: امروز در بخش فرهنگیان و بازنشستگان مشکلاتی وجود دارد که با این بودجه ها نمی توان آن مشکلات را حل کرد.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا درآمدهای دولت افزایش یابد.