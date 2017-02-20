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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۹:۳۶

گودرزی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه:

تراژدی فرهنگیان در بودجه ۹۶ هم تکرار شده است

تراژدی فرهنگیان در بودجه ۹۶ هم تکرار شده است

عضو کمیسیون امنیت ملی مجلس با انتقاد از بودجه آموزش و پرورش در لایحه بودجه ۹۶ گفت: در سال ۹۶ نیز تراژدی فرهنگیان تکرار شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی روز دوشنبه مجلس شورای اسلامی بررسی کلیات لایحه بودجه در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفت.

بر اساس اعلام هیات رئیسه ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان مخالف و ۱۰ نفر از نمایندگان به عنوان موافقان لایحه بودجه سخنرانی خواهد کرد.

مسعود گودرزی نماینده مردم ممسنی در مخالفت با کلیات لایحه بودجه گفت: هر جای دنیا که توسعه یافته است دارای آموزش و پرورش قوی بوده اما آنچه در لایحه بودجه راجع به وزارت آموزش و پرورش وجود دارد تکرار تراژدی فرهنگیان است.

وی ادامه داد: وزارت آموزش و پرورش به ۵ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا بدهی هایش را بپردازد، ۲۰ هزار میلیارد تومان نیاز دارد تا به سطح مطلوبی برسد ۵ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان نیز برای پرداخت پاداش فرهنگیان باید اختصاص یابد.

وی با اشاره به تنگنای معیشتی بازنشستگان از عدم تطبیق حقوق بازنشستگان و شاغلین انتقاد کرد و گفت: امروز بودجه بخش بی بی سی فارسی بیشتر از صدا و سیمای ماست.

عزیز اکبریان: دولت و مجلس به دنبال درآمدهای جدید باشند

در ادامه عزیز اکبریان در موافقت با لایحه بودجه محدودیت های اعتباری دولت را خاطرنشان کرد و گفت: امروز در بخش فرهنگیان و بازنشستگان مشکلاتی وجود دارد که با این بودجه ها نمی توان آن مشکلات را حل کرد.

وی تصریح کرد: دولت و مجلس باید دست به دست هم دهند تا درآمدهای دولت افزایش یابد.

کد مطلب 3912092

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    نظرات

    • معلم IR ۱۰:۵۷ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      انتقاد چیه قبول نکنید مثلا شما نمایندگان مردم هستید.اجازه میدید این بلا را سر اموزش وپرورش بیاورند بعد کار که گذشت برا خاالی نبودن عریضه انتقاد می کنید که مثلا ما هم هستیم!؟
    • حمید حمیدی IR ۱۱:۲۴ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      رییس کمسیون تلفیق قبلا وزیر اموزش و پرورش بوده است پول نفت داروی درد فرهنگیان است وگرنه بودجه همیشه کم می اید و کسری بودجه هر ساله ادامه دارد در صندوق های خارجی ذخیره کردن پول نفت اشتباه است.
    • مشورت شریعتی IR ۱۲:۱۹ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      چندین راه حل برای تقویت بنیه آموزش پرورش وجود دارد : 1- هتل سازی در شهرهای پرمسافر و توریستی اقامتی 2- اختصاص درآمد آب و برق . 3- ایجاد درآمد آنلاین . با درآمد آنلاین با یک وب سایت همه کاری مولتی زبان
    • امید IR ۱۳:۴۶ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      فرهنگیان خوب وزحمتکش شایدکمترازده درصدهستندبقیه کاسب مادیگرا،تنبل..هستند،سندش هم پرورش یک مشت جوان ناکارآمدمادیگرا وناامید وتن پرور درجامعه است.
    • بی نام IR ۱۴:۰۰ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      باز نشستگان سالهای دور مظلوم واقع شده اند.
    • ناشناس US ۱۵:۱۲ - ۱۳۹۵/۱۲/۰۲
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      تا روحانی رییس جمهوره وضع همینه . صدتا وزیر دیگه هم معرفی کنه چیزی رو تغییرنمیدن چون از قبل بهشون گفته پول نخوان . خودنماینده هاهم مقصرندکه به وزرای ناکارآمدش رای اعتماد دادن .

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