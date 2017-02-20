۵ اسفند برگزاری مجمع عمومی «جبهه مردمی»/انتخاب استمزاجی کاندیداها

رضا روستاآزاد عضو هیئت موسس «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» در آستانه برگزاری مجمع عمومی این جبهه در گفتگو با خبرنگار مهر، عنوان کرد: در فرآیند مردمی کردن مدیریت کشور به خصوص در زمان برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراها و پس از آن برای نظارت بر عملکرد مسئولان، اظهارنظر صاحب نظران، نقد و بررسی کاستی ها و نواقص اقدامات مسئولان جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی شکل گرفت.

وی افزود: این جبهه توانست طی ماه های گذشته در تمام شهرها و استانها ضمن برگزاری نشست های تخصصی با حضور اقشار مختلف طیف وسیعی را جذب کرده و در نهایت مقدمات برگزاری مجمع عمومی فراهم شود.

عضو هیئت موسس جبهه مردمی ادامه داد: مجمع عمومی جبهه مردمی که روز پنج شنبه ۵ اسفند برگزار می شود حکم مجلس مردمی به صورت غیر رسمی را دارد که از همه مناطق کشور نمایندگانی انتخاب شده و در آن شرکت می کنند.

روستاآزاد عنوان کرد: بیش از ۲ هزار نفر از سراسر کشور و ۵۰۰ نفر هم به صورت منتخبان اقشار در قالب ۲۳ گروه از جمله اساتید، کشاورزان، پزشکان، روحانیت، جوانان، اساتید دانشگاه، زنان و مهندسان در این مجمع شرکت خواهند کرد.

این استاد دانشگاه عنوان کرد: در مجمع عمومی روز پنج شنبه، شورای مرکزی جبهه مردمی با رای نمایندگان منتخب مردم در شهرها و از اقشار مختلف انتخاب خواهد شد. همچنین انتخاب استمزاجی فردی که توانمندی پذیرفتن مسئولیت ریاست جمهوری را دارا باشد در این نشست انجام خواهد شد.

روستاآزاد در توضیح این مسئله تصریح کرد: قرار است از بین ۵۰ نامزد منتخب مردم و اقشار مختلف برای پذیرفتن مسئولیت کاندیداتوری در انتخابات پیش رو با رای اعضای ۱۰ نفر انتخاب شده تا پس از آن برنامه ها با این نامزدها به طور جدی تر دنبال شود.

این فعال سیاسی خاطرنشان کرد: نخستین مجمع عمومی «جبهه مردمی نیروهای انقلاب اسلامی» پنج شنبه ۵ اسفند در شهر آفتاب برگزار خواهد شد.