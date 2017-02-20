امنیت اقتصادی سبب بهبود فضای کسب و کار می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی صبح امروز(۲ اسفند) در بازدید از چند واحد اقتصادی استان البرز، اظهار داشت: تقویت تولید داخلی با محوریت بخش خصوصی و خروج از رکود، دو اولویت مهم در اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی است.

وی افزود: جمهوری اسلامی ایران جهت حفظ و بقای خود در برابر هجمه وسیع و سنگین نظام سلطه و همزمان به منظور تحقق اهداف و آرمان های خود، باید به طور پیوسته و پر شتاب بر توانمندی ها و قابلیت های خود به ویژه در حوزه های مختلف اقتصادی بیفزاید.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: کسب اقتدار ملی در گرو تحکیم ساخت درونی قدرت ملی است که با شکوفایی استعدادهای درونی و با تکیه بر ظرفیت های داخلی نظام محقق می شود.

شمخانی با بیان اینکه حوزه اقتصاد مهمترین و تأثیرگذارترین حوزه حیات اجتماعی است که نقشی ویژه و رو به گسترشی در ایجاد امنیت در سطوح ملی و بین المللی کشورها و پایداری آن دارد خاطر نشان کرد: امنیت اقتصادی سبب بهبود فضای کسب و کار و رفع موانع تولید و سرمایه گذاری در کشور می شود.

وی نقش صنعتگران و تولید کنندگان را دارای اهمیت ویژه برای استحکام بخشی به زیرساخت های اقتصادی کشور دانست و افزود: با وجود ظرفیت های بی بدیلی مانند نیروی انسانی ماهر و نخبه، فرهنگ و تمدن غنی و در اختیار داشتن مواد اولیه مورد نیاز برای تولید مانعی در برابر پیشرفت و رونق اقتصادی به جز اقدامات مخرب نفوذی های اقتصادی و دشمنان ملت برای کاستن از اراده ملی در این بخش وجود ندارد.

شمخانی گفت: دولت با همکاری تمامی بخش ها در تلاش است تا مشکلات و موانع موجود را از سر راه برداشته و زمینه های افزایش اشتغال و رونق را فراهم نماید.

وی افزود: بخش خصوصی نیز با بهره گیری از تولیدات دانش بنیان و گسترش تحقیق و توسعه می تواند ظرفیت های جدیدی خلق و کارآمدی و اثربخشی خود را توسعه دهد.

عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به بازدید خود از برخی کارخانه های استان البرز تصریح کرد: کیفیت محصولات ایرانی در تراز رقابت با برندهای جهانی است و از این حیث دولت و مجموعه بخش خصوصی باید تسهیلات لازم را به منظور افزایش صادرات و کسب سهم بیشتری از بازارهای منطقه و جهانی فراهم کند.

وی با بیان اهمیت تامین امنیت غذایی و تولید محصولات سالم برای جامعه با توجه به آسیب‌های محصولات تراریخته وارداتی خاطر نشان کرد؛ استفاده از فناوری های روز و مواد سالم مزیت صنایع غذایی داخلی است.

شمخانی گفت: اعتماد حاکمیت به بخش خصوصی و بسترسازی برای شکوفایی ظرفیت ها و رفع موانع، منجر به توسعه و ایجاد رفاه برای جامعه خواهد شد.

دبیر شورای عالی امنیت ملی گفت: ما باید هم راستا با همتی که در دفاع از امنیت کشور معطوف می کنیم، در اقتصاد و تولید نیز پیشگام باشیم.