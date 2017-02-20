زنگ انتخابات در رادیو ایران به صدا در آمد

به گزارش خبرگزاری مهر، غلامحسین طالبی مدیر اطلاعات و برنامه ریزی رادیو ایران گفت: رادیو ایران با طراحی و برنامه ریزی مناسب و در نظر گرفتن ۵ عنوان ویژه برنامه و منعطف شدن ۱۳ عنوان برنامه دیگر به جدول پخش شبکه رادیویی ایران حال و هوای انتخاباتی داده است.

طالبی ادامه داد: برنامه های رادیو ایران در مراحل مختلف پیش بینی شده برای انتخابات شامل تبیینی، تبلیغی، تهییجی و فراخوان برنامه ریزی و ۵ عنوان برنامه جدید «در هوای اردیبهشت»، «سه به یک»، «صدای جمهور»، «مستند نامزدها» و «ویژه روز انتخابات» به جدول پخش اضافه شده است. همچنین برنامه هایی همچون «سلام ایران»، «ایرانشهر»، «کافه هنر»، «نمودار»، «رهاورد»، «سرمشق»، «راه شب»، «شناسا»، «به افق آفتاب» و «نشانی» با شیب مناسب به موضوع انتخابات می پردازد.

وی تاکید کرد: رادیو ایران در روز انتخابات برنامه محیطی دارد و با استقرار در یکی از مراکز مهم رای گیری از ساعت ۸ صبح تا ۱۰ شب و با حضور در میان مردم، انعکاس دهنده خلق حماسه دیگری در تاریخ انقلاب اسلامی خواهد بود.

طالبی تصریح کرد: تبین جایگاه انتخابات و رای مردم در نظام جمهوری اسلامی، تبیین نقش قوه مجریه در تحقق عدالت اجتماعی، نقش اطلاع رسانی شفاف و صحیح رسانه ها در انتخاب بهترین کاندیدا، مدیریت جهادی و تاثیر مشارکت گسترده مردم در انتخابات ریاست جمهوری و شوراها بر سرنوشت کشور از جمله محورهای موضوعی برنامه های انتخاباتی شبکه رادیویی ایران است که پیش بینی شده در ۴ هزار و ۵۰ دقیقه روی آنتن برود.