اسماعیل شراهی در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کاوش در دستکند رباط آغاچ خمین طی یک ماه اخیر، با هدف تعیین قدمت، شناسایی مختصات بیشتر از این مکان ها، شرایط سیاسی اجتماعی و نحوه زندگی مردم در دوره تاریخی و ارتباط این دستکند با دیگر دستکندهای خمین صورت گرفت که مشخص شد قدمت این دستکند به دوره خوارزمشاهی(قرن ششم) و حدود ۹۰۰ سال قبل می رسد.

وی افزود: شمال و جنوب و شرق و غرب این محوطه مستطیلی به وسیله دو راهرو با یکدیگر متصل می شود و شامل ۱۲ اتاق و یک محوطه بزرگتر است که به نظر می رسد فضای عمومی بوده است.

رئیس گروه حفظ و احیای محوطه های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی بیان کرد: در مراحل کاوش در این دستکند، بیش از یکصد قطعه بقایای استخوان انسانی و ۲۰۰ قطعه استخوان های حیوانات شامل لاک لاک پشت و بقایای جوندگان و پرندگان کشف شده است.

شراهی افزود: همچنین یک مسیر مخفی پر رمز و راز و شگفت انگیز در این دستکند کشف شده که هنوز به انتهای این مسیر نرسیده ایم، اما به نظر می رسد راه فرار باشد و کاوش برای اطلاع از رمز و راز آن ادامه دارد.

وی تصریح کرد: نمونه هایی از زیور آلات و مهره های گردن آویز مزین به سنگ لاجورد و همچنین صدف دریایی از این مجموعه به دست آمده که نشان از ارتباط تجاری قابل توجه این منطقه در روزگار تاریخی با حوزه خلیج فارس، منطقه افغانستان کنونی و سایر مناطق دارد.

رئیس گروه حفظ و احیای محوطه های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی افزود: زیورآلات، اشیاء و ظروف زرین فام به دست آمده از این محوطه تاریخی نشان می دهد این محوطه، پناهگاهی برای افراد متمول جامعه آن زمان بوده است.

وی ادامه داد: شواهد حاکی از آن است که این مجموعه دارای کاربرد پناهگاهی در جنگ و ناامنی های محیطی بوده که جمعیت ساکن در منطقه خمین در قرن ششم به این مکان پناه می آورده اند و در گذر زمان متروک و به محل نگهداری احشام تبدیل شده است.

رئیس گروه حفظ و احیای محوطه های تاریخی اداره کل میراث فرهنگی استان مرکزی گفت: کاوش های انجام شده در دستکند رباط آغاچ، نشان از ارتباط و همزمانی این شهر زمینی با دستکند روستای تهیق خمین دارد.

شراهی عنوان کرد: تاکنون شهرهای زیرزمینی روستاهای تهیق، کندها، دانیان، آشناخور، طیب آباد، قورچی باشی، رباط آغاچ، نازی، فرنق، برفیان و قره کهریز در شهرستان خمین شناسایی شده اند.