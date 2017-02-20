آزمایشگاه کاربردی اینترنت اشیاء راه اندازی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با برگزاری کنفرانس ملی اینترنت اشیاء در ایران (Iran IoT Conferernce ۲۰۱۷)، اولین آزمایشگاه کاربردی اینترنت اشیاء در دانشگاه صنعتی امیرکبیر افتتاح شد.

در این مراسم با حضور علی اصغر عمیدیان معاون وزیر ارتباطات و رئیس سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و مدیران ارشد دانشگاه صنعتی امیرکبیر، برنامه­ های مد نظر برای کمک به استارتاپ­ها و تیم­های فعال دانشگاهی جهت پیاده­ سازی ایده­ های کاربردی در حوزه اینترنت اشیاء (IoT ) ارائه شد.

این آزمایشگاه با هدف ضرورت جهت­ دهی و تعامل مثبت با تیم­ های توانمند دانشگاهی و شرکت­های دانش­ بنیان در دانشگاه صنعتی امیرکبیر به عنوان یکی از قطب­های مطرح در حوزه اینترنت اشیاء راه اندازی شده است تا پلتفرم مناسبی برای کاربردی کردن ایده­ های ناب و خلاقانه نیروهای نخبه ایرانی باشد.