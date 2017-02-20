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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۶:۵۵

هفته اول لیگ قهرمانان آسیا؛

تردید منصوریان برای انتخاب ترکیب اصلی استقلال

تردید منصوریان برای انتخاب ترکیب اصلی استقلال

علیرضا منصوریان برای انتخاب مردان اصلی تیمش به منظور رویارویی با الاهلی قدری دچار تردید بود.

به گزارش خبرنگار مهر، حساسیت بالای بازی استقلال مقابل الاهلی باعث شد تا حتی سرمربی آبی پوشان که هفته هاست بهترین نتایج را با تیم جوانش گرفته، تا آخرین لحظه برای انتخاب یازده بازیکن اصلی تیمش دچار تردید بود.

درحالی که دو مدافع میانی منتخب منصوریان ابتدا جانواریو و پادوانی بودند، وی دقایقی بعد تصمیم گرفت سید مجید حسینی را به جای رابسون وارد ترکیب نماید. اما منصوریان خیلی زود از این تصمیم خود منصرف شد و بار دیگر تصمیم گرفت از وجود رابسون جانواریو در کنار پادوانی در ترکیب اولیه تیمش استفاده کند.

کد مطلب 3912787

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