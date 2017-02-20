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۲ اسفند ۱۳۹۵، ۱۸:۲۳

امیر الهامی:

رویت شئ نورانی مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر کشورهای غربی بود

رویت شئ نورانی مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر کشورهای غربی بود

معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، گفت: شئ نورانی که شب گذشته در استانهای مختلف کشور مشاهده شده مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر، در یکی از کشورهای غربی بوده است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، در پی رویت شئ نورانی در استانهای مختلف کشور، امیر سرتیپ دوم علیرضا الهامی معاون عملیات قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)، اظهار داشت: شئ نورانی که شب گذشته در استانهای مختلف کشور مشاهده شده مربوط به آزمایش موشک ماهواره بر، در یکی از کشورهای غربی بوده و تصور اینکه بر فراز آسمان ایران بوده است صحیح نیست.

امیر الهامی گفت: علت اینکه این شئ نورانی در تعدادی از استان های ما و  کشورهای دیگر رویت شده است ارتفاع بسیار بالای آن و میزان سوخت بسیار زیاد آن بوده است.

الهامی در پایان با اشاره به اینکه جای هیچ نگرانی وجود ندارد تاکید کرد قرارگاه پدافند هوایی خاتم الانبیا(ص)به صورت مداوم آسمان کشور را رصد می کند.

کد مطلب 3912892

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